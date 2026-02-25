Final Fantasy XIV s Hausband wird im Juni beim Download Festival auftreten

HQ

Wenn du planst, im Juni zum Download Festival im Donington Park in Großbritannien zu fahren, gibt es eine Band, die du nicht verpassen solltest.

Zum ersten Mal überhaupt wird Final Fantasy XIV s Hausband namens The Primals außerhalb Asiens oder bei speziellen Fan-Festival-Events für das langjährige Spiel auftreten. Ja, die Band wird auf der Dogtooth Stage beim Rock- und Metal-Festival viele ihrer ikonischsten Werke von Final Fantasy XIV vor den anwesenden Fans aufführen.

Der Auftritt der Band ist für Freitag, den 12. Juni angesetzt, und die genaue Setlist der Songs, die sie spielen wollen, wurde noch nicht bekannt gegeben. Wenn Sie jedoch teilnehmen und die Band live sehen möchten, können Sie sich heute ein Ticket für das Download Festival sichern, indem Sie hier vorbeischauen.

Gibt es einen bestimmten Track, den du gerne live bei The Primals sehen würdest?