Final Fantasy VII Remake Teil 3 könnte einen Story-DLC bekommen

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Während der erste Teil der Final Fantasy VII Remake-Trilogie einen Post-Launch-Story-DLC im Intergrade-Content enthielt, der Yuffie einführte, bot der zweite Teil nichts Vergleichbares. Das Spiel kam, startete und wurde dann zurückgelassen, da Square Enix stattdessen den dritten Teil priorisierte, anstatt Story-DLCs für dieses neueste Spiel anzubieten.

Was wird also die Zukunft für den späteren dritten und letzten Teil der Trilogie bereithalten? Wird es irgendwelche Story-DLCs geben oder ist die Geschichte, sobald der Abspann läuft? Es sieht so aus, als könnte Ersteres passieren, zumindest wenn man die jüngsten Kommentare des Serienregisseurs Naoki Hamaguchi in einem Interview mit Ntower betrachtet.

"Was DLC über den dritten Teil hinaus angeht, denke ich, dass das letztlich davon abhängen wird, wie stark die Fans Final Fantasy 7 sowohl als Titel als auch als Franchise weiterhin unterstützen. Wenn es eine erhebliche Nachfrage gibt, wären wir sicherlich offen, diese Möglichkeiten proaktiv zu erforschen."

Es gibt noch keine Informationen darüber, wann der letzte Teil dieser Remake-Trilogie erscheinen wird, da das Spiel noch nicht einmal enthüllt wurde. Da zwischen dem ersten und zweiten Teil etwa vier Jahre lagen, gehen wir davon aus, dass das dritte Kapitel irgendwann um 2028 erscheint, was darauf hindeutet, dass in diesem Jahr eine vollständige Enthüllung stattfinden könnte.

Freust du dich auf Final Fantasy VII Remake Teil 3?