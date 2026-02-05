Final Fantasy VII: Rebirth wird im Juni auf der Nintendo Switch 2 debütieren

HQ

Erst vor wenigen Wochen brachte Square Enix endlich den ersten Teil der Final Fantasy VII: Remake-Trilogie auf die Nintendo Switch 2 (und Xbox Series X/S), aber der japanische Publisher ist bereit, auch seine Fortsetzung auf die Plattform zu bringen.

Auf der Nintendo Direct: Partner Showcase gab das japanische Unternehmen bekannt, dass Final Fantasy VII: Rebirth bereits am 3. Juni 2026 auf der Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Es gibt noch keine Bestätigung darüber, wie das Xbox widerspiegelt, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass das Spiel am selben Tag wie bei Remake auf Microsofts Plattform erscheinen wird.

Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Vorbestellungen für Rebirth auf der Switch 2 heute öffnen, das heißt, wenn dir Remake Spaß macht und du hoffst, dieses Erlebnis fortzusetzen, kannst du dein Interesse sofort für das nächste Spiel melden.

Also gute Nachrichten für alle, denn es sind nur noch fünf Monate, bis du Queen's Blood, Segway-Fahrten an der Costa del Sol und romantische Ausflüge auf der Gold Saucer, dem Reich von Cait Sith, mitnehmen kannst, auf Nintendos tragbarem System.

Mehr zu Rebirth wurde kürzlich gemunkelt, dass das letzte Kapitel der Reihe nahtlos auf allen Plattformen starten wird, im Gegensatz zu Remake und Rebirth.