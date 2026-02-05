Der dritte und letzte Teil von Final Fantasy VII: Remake ist möglicherweise nicht exklusiv für PlayStation

HQ

Beide ersten beiden Teile der Final Fantasy VII: Remake-Trilogie sind als PlayStation-Exklusivtitel erschienen. Remake erschien ursprünglich nur für die PS4 und Rebirth nur für die PS5, aber in den Jahren seitdem wurden beide Spiele auf zusätzliche Plattformen erweitert, wobei Remake erst kürzlich für Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erschienen ist (siehe unsere Rezension zu letzterer Version).

Es ist naheliegend anzunehmen, dass der dritte und letzte Teil, dessen offiziellen Namen wir noch nicht kennen, ebenfalls für eine gewisse Zeit PlayStation-exklusiv sein wird. Aber vielleicht ist das nicht wirklich zutreffend...

Der oft verlässliche Leaker NateTheHate hat in einem YouTube-Video geteilt, dass Square Enix mit dem Konsolen-Exklusivsystem fertig ist und dass Final Fantasy VII: Requiem... (Wiedergeboren... Zurückholen... Rache der Sith... und Knuckles...) könnte tatsächlich plattformübergreifend debütieren. Es gibt keine Erwähnung von Plattformen, aber eine vernünftige Vermutung besagt, dass sowohl PC als auch Xbox Series X/S zum Debüt verfügbar sein werden, wobei die Nintendo Switch 2 davon abhängt, wie die Plattform ein solches Spiel bewältigen kann.

Was NateTheHate betrifft, so fügt die vollständige Erklärung hinzu: "Es wird kein zeitlich exklusives Spiel für PlayStation geben. Es wird am Tag und Datum auf allem veröffentlicht."

Würdet ihr das mit Spannung erwartete letzte Kapitel auf einer anderen Plattform spielen oder bei PlayStation bleiben?