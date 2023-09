Final Fantasy VII: Ever Crisis kommt auf Steam

HQ

Im Rahmen eines kürzlich erschienenen japanischen Final Fantasy VII: Ever Crisis-Livestreams wurde bekannt gegeben, dass das Free-to-Play-Handyspiel irgendwann in der Zukunft zu Steam erscheinen wird. Es wird erwähnt, dass sich das Spiel derzeit in der Entwicklung für die Plattform befindet und dass die Spieler ihre Daten zwischen der PC- und der mobilen Version austauschen können.

Es wurde kein Zeitrahmen in Bezug auf diese Steam-Ausgabe des Spiels erwähnt, und ebenso gab es kein Wort darüber, wie sich das Spiel in der Praxis spielen wird, aber es scheint wahrscheinlich, dass der Free-to-Play-Charakter mit Mikrotransaktionen beibehalten wird, um die Parität zwischen den beiden Editionen aufrechtzuerhalten.

Wenn Sie Final Fantasy VII: Ever Crisis noch nicht auf Ihrem Mobilgerät ausprobiert haben, können Sie hier vorbeischauen, um unsere Rezension des Spiels zu lesen und zu sehen, was wir davon halten.