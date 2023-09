HQ

Stell dir vor, du könntest die gesamte Final Fantasy VII-Geschichte auf ein Gerät bekommen, mit allen Remastern und Erweiterungen. Stellen Sie sich auch vor, es wäre nicht nur eine lange Nostalgiereise durch vertraute Umgebungen und bekannte Gesichter, sondern auch etwas Neues und Frisches. Und dann stellen Sie sich vor, es käme in einer atemberaubend schönen Ausgabe, die überall und jederzeit genossen werden könnte. Die gute Nachricht ist, dass all das jetzt verfügbar ist. Die schlechte Nachricht ist, dass es sich um ein Grind-Fest handelt, das endlose Möglichkeiten bietet, unsere Brieftaschen zu leeren.

So oft haben wir auf dieser Plattform gestanden und jetzt ist es wieder soweit, in der mobilen Version des Fanfavoriten Final Fantasy VII.

Während Final Fantasy VII: Ever Crisis oberflächlich betrachtet so etwas wie ein "Best of Final Fantasy" ist, ist es im Grunde auch ein weiteres skrupelloses und einfaches Handyspiel. Es ist weit davon entfernt, das schlechteste in der Klasse zu sein, tatsächlich ist es in Bezug auf Gameplay und Produktionswerte eher in der obersten Klasse, aber natürlich enttäuscht ein Handyspiel immer, es ist unvermeidlich. Auch wenn wir auf unserer technologischen Reise einen langen Weg zurückgelegt haben, stehen uns die technischen Einschränkungen immer noch im Weg, aber vor allem ist es die "Notwendigkeit", Mikrotransaktionen und Werbung einzubauen, die dazu führt, dass ein Handyspiel von Ihnen immer mit Skepsis betrachtet wird, unabhängig von Entwickler oder Franchise.

Die Kämpfe sind wiedererkennbar, aber ich bekomme nie das gleiche intensive Gefühl wie im "Original".

Werbung:

Es muss gesagt werden, dass Final Fantasy bereits für mobile Geräte unter dem Namen Dimensions veröffentlicht wurde, aber das ist jetzt über zehn Jahre her und in einer Zeit, in der die Monetarisierung durch Mikrotransaktionen noch nicht explodiert war, in der eine mobile Version eher als Ergänzung zum "Haupttitel" denn als primäre Cash-Cow angesehen wurde. Es war auch ein Spiel, das vollständig von Square Enix selbst entwickelt wurde und nicht von einem übernommenen Studio, das sich auf "digitale Geschäftsmodelle" spezialisiert hat. In diesem neuen Fall ist der Entwickler Applibot, das gleiche Studio, das Nier Re[in]carnation vor zwei Jahren entwickelt hat, und das Setup ist sofort erkennbar.

In vielerlei Hinsicht ist es, als würde man das gleiche Spiel spielen, aber in einem anderen Körper. Eine fantastische und fesselnde Spielwelt, die ein im Grunde eher schäbiges und vor allem triviales Spiel mit sich wiederholenden Kämpfen gekonnt verbirgt. Etwas anderes, das sich unheimlich vertraut anfühlt, ist das Hauptmenü, das aus so viel Werbung und Verlockungen besteht, dass ich mich schon nach dem ersten Tag einer Gehirnwäsche unterzogen fühle. Aber ich möchte kein Geld ausgeben und muss es auch nicht, da das Spiel mich mit Belohnungen überschüttet, nachdem ich in meinen ersten Kämpfen siegreich war. Ich werde diese natürlich ausgeben, um bessere Waffen und andere Ausrüstung zu bekommen, und danach wird es weniger Ermutigung geben, so der Geschäftsplan.

Das Gacha-System ist am Anfang äußerst großzügig.

Hier wollen Applibot und Square Enix mein Portemonnaie leeren, denn sich den Weg zum Erfolg zu kaufen, wird es definitiv einfacher machen, da das Spiel im Laufe der Geschichte immer schwieriger wird und sich die Erfahrungsraten einpendeln. Aber nach über zwanzig Stunden in Final Fantasy VII: Ever Crisis habe ich es immer noch geschafft, sowohl meinen Charakter als auch mein Buster Sword auf das Maximum zu verbessern und mich auch ständig in der Geschichte vorwärts zu bewegen, und in diesem Teil gibt es nicht viel zu meckern, auch wenn es mehr oder weniger selbstspielend ist, wie in vielen dieser Titel. Es gibt nicht viel zu bedenken, es gibt nur einen Weg, den man einschlagen kann, und wenn Sie sich nicht einmal die Mühe machen können, ihn selbst zu steuern, können Sie alles automatisieren, einschließlich der Kämpfe.

Werbung:

An "Last-Minute-Deals" mangelt es an Final Fantasy VII: Ever Crisis sicher nicht, ganz im Gegenteil. Sie hören nie auf zu kommen.

Zwischen Dialogen und schönen Aussichten treffe ich gelegentlich auf verschiedene Feinde, die besiegt werden müssen und landen dann automatisch im Kampfmodus. Hier werden Final Fantasy-Spieler das ATB-System (Active Time Battle) wiedererkennen, das im Grunde ein anderer Name für rundenbasierte Kämpfe ist, bei dem man jedoch mitten im Kampf den Charakter wechseln kann und jeder, der mit der Funktionsweise vertraut ist, weiß, dass die verschiedenen Charaktere für jeden Angriff unterschiedliche Fähigkeiten und Energieniveaus haben. Wenn Cloud keine Energie mehr hat, sind Barret oder Tifa hoffentlich besser gerüstet, um einen großen Schlag auszuteilen. Es mag tiefgründig klingen, ist aber eigentlich nicht so beeindruckend. Im Grunde läuft alles darauf hinaus, darauf zu warten, dass eine Reihe von Symbolen auf dem Bildschirm aufleuchten, damit ich schließlich einen Spezialangriff für maximalen Schaden entfesseln kann. Wenn die Box voll ist, tippe ich auf den Bildschirm, dann warte ich, bis die nächste Box fertig ist, und dann tippe ich erneut auf den Bildschirm. Bis der Feind tot ist. So sieht jeder Kampf aus, egal ob es sich um einfache Feinde handelt, die überall sind, oder um einen Bosskampf. Nach einer Weile hatte ich genug und drückte auf "Auto", um die Geschichte schnell voranzutreiben.

Viele bekannte Gesichter.

Und wenn wir für einen Moment alle Möglichkeiten für unmoralische Ausgaben außer Acht lassen, ist die ganze Geschichte tatsächlich frei und frei von Bezahlschranken. Und ich schreibe dies mit einiger Überraschung, da es bei dieser Art von Titeln nicht ungewöhnlich ist, dass Sie entweder einen kleinen Betrag bezahlen müssen, um auf neue Kapitel zuzugreifen, oder dass Sie einige Stunden warten müssen, bevor sie freigeschaltet werden. Hier kommt die Geschichte in Kapiteln, aber diese sind völlig frei von dieser Art von Blockierung. Zumindest vorerst.

Überall warten angenehme Überraschungen und es ist eine lebendige Spielwelt, die beeindruckt.

Das klingt düster, wenn ich lese, was ich geschrieben habe, aber es ist leider unvermeidlich, wenn es um Free-to-Play-Titel geht, insbesondere auf Mobiltelefonen. Es gibt vieles, was man nicht mögen kann, aber gleichzeitig ist es eine Skala, die unweigerlich danach beurteilt werden muss, denn Final Fantasy VII: Ever Crisis ist schließlich eines der besseren Handyspiele, die ich seit langem gespielt habe. Es hört sich vielleicht nicht so an, aber die Art und Weise, wie die gesamte Spielesammlung in ein sehr stilvolles Paket gepackt wurde, ist herausragend und es ist auch außergewöhnlich gut und fließt hervorragend auf allen Geräten, die ich ausprobiert habe, sei es iPhone 14 Pro, iPad Pro und Samsung Galaxy 5 Fold.

Abgesehen von der Leistung ist es ein wunderbarer Nostalgietrip, aber es ist auch eine Reise zu völlig neuen Zielen. Wenn du schon einmal hier warst, wirst du dich in Midgar wiedererkennen, aber das bedeutet nicht, dass du dich noch einmal durch die gleichen Inhalte pflügen musst. Applibot ist es gelungen, die besten Teile der Geschichte herauszupicken und sie gleichzeitig so zu halten, dass keine Vorkenntnisse erforderlich sind, obwohl dies vorzuziehen ist. Nein, hier ist einfach für jeden etwas dabei. Alte, erfahrene Final Fantasy-Veteranen und brandneue Adepten können sich direkt in das Abenteuer stürzen und sich sofort wie zu Hause fühlen.

In verschiedenen Bonusmissionen warten sogar neue Gebiete auf dich. Hier ist der Strandtreff mit der wütenden Wassermelone.

Wenn man über die nervigen und meiner Meinung nach unethischen Elemente von "Super deal of the day!" hinwegsehen kann und der Lootbox-Versuchung widersteht, gibt es hier viele schöne Stunden. Am Ende ist es eine Sieben, aber die Bewertung hätte noch höher ausfallen können, denn selbst wenn die Mikrotransaktionen nicht erzwungen werden, sind sie so nervig und teuflisch gestaltet, dass es frustrierend ist, damit umzugehen.