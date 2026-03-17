Final Fantasy, Like a Dragon, Resident Evil und weitere erscheinen diesen Monat im Game Pass
Microsoft präsentiert einen etwas leichteren Monat als sonst, aber wir bekommen immer noch viel Unterhaltung.
Da Mitte März nun hinter uns liegt, ist Microsoft bereit, zu enthüllen, worauf sich Game Pass-Abonnenten in der zweiten Monatshälfte freuen können. Diesmal ist das Line-up bei den großen Neuerscheinungen etwas leichter als sonst, aber wir bekommen mindestens zwei wirklich großartige japanische Rollenspiele aus der Final Fantasy- und Like a Dragon-Reihe und eines der drei besten Resident-Evil-Abenteuer aller Zeiten. Das bekommst du (Spiele mit * markiert sind zum Start nicht im Game Pass Premium verfügbar; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Game Pass Premium):
Wie üblich gibt es außerdem zusätzliche Inhalte als kostenlose herunterladbare Perks, und die zweite Märzhälfte bringt Angebote wie das Battleworn Secret Service Pack für The Division 2 und das Supercharge Pack für Skate. Mehr dazu kannst du auf Xbox Wire lesen.
Leider werden auch Titel entfernt. Glücklicherweise sind es diesmal nur zwei. Diese werden am 31. März entfernt, aber du kannst bis dahin mit deinem Abo bis zu 20 % Rabatt bekommen, wenn du eines davon behalten möchtest: