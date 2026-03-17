Final Fantasy, Like a Dragon, Resident Evil und weitere erscheinen diesen Monat im Game Pass

HQ

Da Mitte März nun hinter uns liegt, ist Microsoft bereit, zu enthüllen, worauf sich Game Pass-Abonnenten in der zweiten Monatshälfte freuen können. Diesmal ist das Line-up bei den großen Neuerscheinungen etwas leichter als sonst, aber wir bekommen mindestens zwei wirklich großartige japanische Rollenspiele aus der Final Fantasy- und Like a Dragon-Reihe und eines der drei besten Resident-Evil-Abenteuer aller Zeiten. Das bekommst du (Spiele mit * markiert sind zum Start nicht im Game Pass Premium verfügbar; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Game Pass Premium):



DreamWorks Gabbys Puppenhaus: Bereit zum Feiern (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – Heute



South of Midnight (Cloud, Xbox, Handheld und PC) – 18. März**



The Alters (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 18. März**



Disco Elysium (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 19. März



Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Xbox, Handheld und PC) – 24. März



Absolum (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 25. März



Nova Roma (Spielvorschau) (PC) - 26. März*



The Long Dark (Cloud, Xbox und PC) – 30. März



Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Xbox und PC) – 31. März



Barbie Horse Trails (Cloud, Xbox, Handheld und PC) – 2. April



Clair Obscur Expedition 33 (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 2. April**



Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 7. April



Wie üblich gibt es außerdem zusätzliche Inhalte als kostenlose herunterladbare Perks, und die zweite Märzhälfte bringt Angebote wie das Battleworn Secret Service Pack für The Division 2 und das Supercharge Pack für Skate. Mehr dazu kannst du auf Xbox Wire lesen.