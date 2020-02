Fighters Pass 2 wird das letzte DLC für Super Smash Bros. Ultimate sein

Als letzten Monat Professor Byleth aus Fire Emblem: Three Houses das "Fighters Pass 1"-DLC von Super Smash Bros. Ultimate abschloss, kündigte der langjährige Game Director Masahiro Sakurai in einem Livestream einen zweiten Fighters Pass an, mit dem sechs weitere Figuren in das Spiel kommen sollten. Dieses Vorhaben war ursprünglich gar nicht geplant, doch die große Beliebtheit des Spiels veranlasste die Entwickler dazu. Natürlich scherzen die Leute bereits über den umfangreichen Kader, der womöglich niemals aufhören wird zu wachsen.

Masahiro Sakurai hat dem japanischen Magazin Famitsu jedoch erklärt, dass dieser Charakterpass die letzte Runde an Zusatzinhalten für Nintendos neuesten Brawler sein wird. Er fügte hinzu, dass sich der Publisher aktuell nicht ganz sicher sei, wie die Zukunft der Serie aussehe, doch da der Titel bereits nach einem Jahr auf dem Markt zum meistverkauften Kampfspiel überhaupt geworden ist, dürfen die Fans wohl mit weiteren Iterationen rechnen. Der Fighters Pass 2 erstreckt sich wahrscheinlich auch über das nächste Jahr, deshalb sollten wir nicht erwarten, dass Super Smash Bros. Ultimate bald an Popularität verliert.

Quelle: Ryokutya.