Super Smash Bros. Ultimate erweitert Kader um Professor Byleth aus Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Three Houses war eines der erfolgreichsten Nintendo-Switch-Spiele des letzten Jahres, denn Fans lieben die verschiedenen Mitglieder der drei Schulklassen (mittlerweile sind es sogar vier Häuser). In der gestrigen Smash-Bros.-Direct verriet uns Game Director Masahiro Sakurai, dass Professor Byleth am 28. Januar zu Super Smash Bros. Ultimate wechselt. Das fünfte Mitglied des Fighter-Passes wird sowohl in einer männlichen, als auch in einer weiblichen Version zur Verfügung stehen. Byleths Fähigkeiten seht ihr unten in der ausgiebigen Gameplay-Präsentation genauer.

Das ist aber noch nicht alles, denn Smash-Fans können natürlich auch abseits vom Fire-Emblem-Helden neue Inhalte erwarten. Es gibt einen eigenen Song mitsamt passendem Mii-Fighter-Outfit zum Thema Cuphead, das in zwei Wochen zusammen mit Byleth landet. Außerdem hat der Game Director angekündigt, dass Nintendo an weiteren Figuren arbeitet und es deshalb einen Fighters Pass 2 geben wird. Der soll noch größer werden, als der erste Saison Pass, denn nicht weniger als sechs weitere Charaktere sind für Super Smash Bros. Ultimate geplant. Natürlich wird die Identität dieser sechs Krieger bislang geheimgehalten, das Rätselraten geht demnach in die Verlängerung.

You watching Werben