FIFA und YouTube kündigen vor der Weltmeisterschaft 2026 eine "historische" Partnerschaft an

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FIFA und YouTube haben eine Partnerschaft angekündigt, die Content-Erstellern und Medienpartnern helfen wird, die ersten 10 Minuten jedes Spiels live zu übertragen, erweiterte Highlight-Videos und Behind-the-Scenes-Aufnahmen abzurufen. Die FIFA versteht, dass YouTuber und Content Creator oft die meistgefolgten Fußballquellen für Millionen von Menschen sind, und mit dieser Partnerschaft werden sie ihnen das Leben deutlich erleichtern.

YouTube-Medienpartner haben Zugriff auf eine Bibliothek mit Spielaufnahmen sowie auf die ersten zehn Minuten jedes Spiels, die live gestreamt werden können. Sogar "eine ausgewählte Anzahl von Matches" wird für Medienpartner verfügbar sein, um auf ihren YouTube-Kanälen gestreamt zu werden.

Das bedeutet nicht, dass die Weltmeisterschaft 2026 auf YouTube übertragen wird: Dies sind Werkzeuge, die Inhaltsersteller (diejenigen, die offiziell dem YouTube-Medienpartnerprogramm beitreten) zur Verfügung stehen, um Inhalte besser zu präsentieren. Der offizielle FIFA-YouTube-Kanal wird jedoch Inhalte aus seinem digitalen Archiv hochladen, darunter abendfüllende Partien und viele weitere ikonische Momente.

"Gemeinsam mit FIFA und den offiziellen Medienpartnern des Turniers bieten wir einer globalen Gruppe von YouTube-Creatorn unvergleichlichen Zugang zu Matches und mehr. Sie werden nicht nur auf das Spiel reagieren, sondern auch eine frische Perspektive auf die FIFA-Weltmeisterschaft bringen, darunter menschliche Geschichten, taktische Zusammenbrüche und Behind-the-Scenes-Action, die das legendäre Turnier weiter zum Leben erwecken, während es sich entfaltet", heißt es in der offiziellen Erklärung von YouTube.