FIFA trifft eine beispiellose Entscheidung, das Spiel um Platz drei im Arabischen Pokal abzubrechen, beide Teams werden als Sieger erklärt

HQ

Der FIFA Arab Cup 2025 endete damit, dass Marokko den Titel gewann, Jordanien mit 3:2 besiegte, seinen zweiten Titel nach dem Sieg 2012 holte und sie als Favoriten für den Afrika-Cup galt, der nächste Woche beginnt. Das Spiel um Platz drei zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde jedoch nach einer torlosen ersten Halbzeit wegen starken Regens und Gewitters im Khalifa International Stadium in Al Rayyan ausgesetzt.

Es wurde erwartet, dass das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen wird, doch am Donnerstagabend traf die FIFA eine drastische und beispiellose Entscheidung: Das Spiel wird abgebrochen und das Ergebnis wird als 0:0 erklärt. Beide Teams erhalten den dritten Platz, und das Gesamtpreisgeld für den dritten und vierten Platz wird zusammengelegt und gleichmäßig unter beiden teilnehmenden Teams aufgeteilt.

Die Absage des Spiels wurde damit erklärt, dass "obwohl das Stadion voll funktionsfähig blieb und der Platz in gutem Zustand war, diese Entscheidung vom Schiedsrichter im Interesse der Sicherheit der Spieler, Fans und des gesamten Stadionpersonals getroffen wurde."

Das ist eine sehr ungewöhnliche Entscheidung, aber eine, die beiden Teams zugutekommt. Es wäre jedoch undenkbar, dass diese Entscheidung mit einem Finale getroffen wird, was das mangelnde Interesse an diesen Drittplätze-Spielen unterstreicht, da viele Fans die Absage dieser Art von Spielen fordern. Was halten Sie von FIFAs Entscheidung?