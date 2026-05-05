FIFA suspendiert den ehemaligen Generalsekretär des Fußballverbands von Guyana wegen sexueller Belästigung

HQ

Die FIFA hat eine fünfjährige Sperre und eine Geldstrafe von 20.000 Schweizer Franken (21.800 Euro) gegen Ian Alves, den ehemaligen Generalsekretär des Guyana Football Federation (GFF), angekündigt, nachdem er wegen sexueller Belästigung weiblicher Mitarbeiter der GFF und Missbrauchs seiner Machtposition für schuldig befunden wurde.

Nach Einsehen der Beweise und der Opferaussagen war die Entscheidungskammer des unabhängigen Ethikausschusses der FIFA zufrieden, dass Alves Artikel 24 (Schutz der körperlichen und geistigen Unversehrtheit), Artikel 26 (Missbrauch der Stellung) und damit auch Artikel 14 (Allgemeine Pflichten) des FIFA-Ethikkodex verletzt hatte. Ian Alves trat 2024 von seinem Posten zurück.

Die FIFA erinnerte daran, dass sie eine strikte Haltung gegenüber allen Formen von Missbrauch im Fußball einnimmt und ein vertrauliches sowie sicheres webbasiertes Whistleblower-System besitzt, sodass Einzelpersonen jede Anliegen melden können.