Ferrari Purosangue bekommt eine Handling Speciale-Version

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Ferrari hat seinen beliebten SUV, den Purosangue, mit einer Handling Speciale-Version weiter verbessert. Während er den 6,5-Liter-V12 mit 715 PS beibehält, konzentrieren sich die Änderungen natürlich ganz auf das Handling.

Die aktive Federung wurde neu kalibriert, um die Karosseriebewegung um etwa 10 % zu reduzieren, wodurch sich das Auto straffer, reaktionsschneller und kontrollierter in Kurven anfühlt. Auch die Gangschaltungen wurden durch Software-Anpassungen geschärft, besonders in den aggressiveren Fahrmodi, was dem Auto ein unmittelbares, "sportliches" Gefühl verleiht. Zusätzlich gibt es ein überarbeitetes Soundprofil für den V12, neue diamantgeschliffene Felgen, dunklere Außendetails und vieles, viel mehr.

Frühe Schätzungen deuten darauf hin, dass der Preis auf 500.000 Dollar zusteigen könnte, was den Markt noch tiefer in den Ultra-Luxusbereich treiben könnte. Du kannst es unten sehen