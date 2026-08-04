Ferran Torres erklärt seinen polemischen Hut 'Make Spain Great Again', den er bei den Weltmeisterschaftsfeierlichkeiten trug

HQ

Ferran Torres wurde weltweit berühmt, als er das einzige Tor beim 1:0-Sieg Spaniens gegen Argentinien im WM-Finale erzielte, und nun bleibt abzuwarten, wie die Zukunft aussehen wird: Er hat einen Vertrag beim FC Barcelona bis 2027, aber der Spieler wurde von anderen Teams angesprochen, insbesondere Paris Saint-Germain, und Barça hat sich noch nicht entschieden, seinen Vertrag zu verlängern. Dadurch könnte er einer der wichtigsten Transferverkäufer des Sommers werden.

Derzeit in den Vereinigten Staaten hat Torres eine Reihe von Interviews für amerikanische Medien gegeben. Im Gespräch mit Today Show ließ er die Tür offen. "Ich habe einen Vertrag mit Barcelona, aber im Fußball weiß man nie. Ich warte darauf, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich weiß es immer noch nicht." Und in einem weiteren Interview mit Sportico sagte er trotzig: "Barça muss zeigen, dass sie mich wollen. Sie können kommen und verhandeln, und am Ende wird alles besprochen."

Doch in der Zwischenzeit sprach Torres in den USA über die Mütze, die er während der Weltmeisterschaftsfeierlichkeiten in Madrid trug, eine rote Mütze mit der Aufschrift "Make Spain Great Again", eindeutig inspiriert von Donald Trumps Mütze. Sogar das Weiße Haus reagierte auf die Bilder und sagte: "Jeder will an der Bewegung beteiligt sein", wobei die Leute darüber diskutierten, ob Torres es ironisch getragen habe, um Trump zu verspotten, oder ob es stattdessen eine Art sei, die MAGA-Bewegung in Spanien zu "umarmen"...

Torres wurde schließlich bei CNN darauf angesprochen und erklärte, dass "es nichts mit Politik zu tun habe". "Es war ein lustiger Moment, weil es nichts mit Politik zu tun hatte. Ehrlich gesagt kenne ich mich mit Politik nicht aus. Es ging einfach darum, Spanien wieder an der Spitze zu sehen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen und Spaß mit meinen Kollegen und meiner Familie zu haben."