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Der NFL-Draft 2026 findet nun an drei Tagen statt, und Fernando Mendoza wurde erwartungsgemäß als Nummer 1 ausgewählt und geht zu den Las Vegas Raiders, einem Team, das seit 24 Jahren kein Playoff-Spiel mehr gewonnen hat. Der 22-Jährige sagte, er sei begeistert, zu den Raiders zu stoßen und in das großartige NFL-Spiel einzusteigen, nachdem er 2025 die Heisman Trophy, den Hauptpreis für einen individuellen Spieler im College Football, mit einer Bilanz von 16-0 gewonnen und mit den Indiana Hoosiers den NCAA- und Finals-MVP gewonnen hat.

Er nahm jedoch nicht an der Veranstaltung in Pittsburgh teil, sondern blieb stattdessen mit seiner Familie in Miami, da ihre Mutter wegen Krankheit nicht reisen konnte. Mendoza stammt aus kubanischen Einwanderern, die 1960 nach Miami zogen, und seine Urgroßeltern stammen aus Campanario, einem Dorf in Extremadura, Spanien.

Laut SkySports galt Mendoza vor einem Jahr nicht als großes Talent und hatte außerhalb der High School nur begrenztes College-Interesse, aber eine einzige Durchbruchssaison mit Indiana verschaffte ihm die Chance, in der Major League zu spielen.

"Tief im Inneren wusste ich, dass die Raiders wahrscheinlich die beste Option für mich sind, wegen des Trainerstabs. Ich denke, das Team passt perfekt zu meinem Spielstil, mit großartigen Teamkollegen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive; sie sind ein beeindruckendes Team. Ich denke, alles passt zu meinen Gunsten, und diese Position ist ein Segen", sagte Mendoza (via AS).

Die Raiders haben nur drei Super Bowls gewonnen, 1976, 1980 und 1983, und haben in den letzten 20 Jahren, 2016 und 2021, nur zweimal in den Play-offs gespielt.