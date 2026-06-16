Das einfache Wortspiel wäre zu sagen, dass Coward ein mutiger Film über Homosexualität im Krieg ist. Der naheliegende Vergleich wäre, Lukas Dhonts Großer Krieg-Film mit Los Javis' La bola negra zu vergleichen, letzterer spielt im Spanischen Bürgerkrieg, da beide dasselbe Hauptthema behandeln. Zufälligerweise basieren beide auch stark auf der Theaterwelt, sodass es der leichte Showdown war, den viele von uns zwischen den beiden konkurrierenden Filmen beim Festival de Cannes ziehen. Aber der Hauptunterschied ist ganz klar: Coward ist eine einfachere, direktere Geschichte, die den Fokus, den Rhythmus und die Wirkung der Handlungsstränge eines einzigen, klar definierten Bogens gegenüber der poetischen Raffinesse der drei verflochtenen Erzählungen des anderen Films bevorzugt.

Daher wirkt Coward auch wie ein gut getakteter Film, viel leichter und unterhaltsamer anzuschauen, ohne Füllmaterial oder komplexe Anmaßungen. Das gesagt, hatte ich das Gefühl, dass mein einziger Kritikpunkt an der gesamten Struktur ist, dass der Film nicht auf einem Höhepunkt endet, sondern gegen Ende verwässert, wenn er dir bereits seine besten Momente geliefert hat.

Coward Filmrezension bei Gamereactor.

Eine interessante kontextuelle Zutat ist, dass wir nicht von den späten 30ern oder 40ern sprechen, wie es meistens anderswo der Fall ist. Dies ist der Große Krieg, während wir einer Gruppe unterstützender belgischer Soldaten an der Front folgen. Eine Coming-out-Geschichte ein paar Jahrzehnte früher im Jahrhundert zu rahmen, wirkt frisch und fast nie erzählt. Und die Tatsache, dass sie Unterstützung bieten (Munition tragen, verwundete oder tote Körper bergen, als Backup dienen, Gefangene versorgen... oder in ihre Suppe pinkeln) macht das auch zu einem ganz anderen Kriegsfilm.

Für mich waren die kraftvolleren Momente jedoch nicht unbedingt mit der wachsenden Romanze zwischen Emmanuel Macchias Pierre und Valentin Campagnes Francis verbunden. Der Film hat es geschafft, mich ein wenig mehr zu bewegen, als die größere Gruppe junger Männer zusammen singt, um sich vor den Schrecken zu stärken. Der Film beginnt sofort mit einem dieser Songs, und Dhont trifft einen später absichtlich ein paar Mal mit diesem Kerngerät, indem er mit den Nahaufnahmen unter den Mengen Meisterschaft zeigt. Und neben den Gesängen der Jungs gibt es ein denkwürdiges Theaterlied, bei dem die Bomben als Hintergrundmusik fallen.

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Tatsächlich ist Coward ein wunderschöner Film, den man durch und durch ansehen kann. Ich schätze den klugen Farbeinsatz, der auf wärmere Töne und Orangetöne setzt, um die menschlichen Verbindungen zu betonen, aber immer auf subtile Weise, während er zudem kältere, eindrucksvolle Graben-Sequenzen liefert.

Eine weitere interessante Tatsache ist, wie sich die Schauspieler und ihre Figuren im Film auf verschiedene Weise weiterentwickeln. Es scheint, dass Macchias Pierre, der "große Rookie" Pierre, unser fast stummer Protagonist ist und sein wird, während er in verschiedenen Situationen seine Sexualität, Feigheit und Tapferkeit entdeckt. Campagnes Francis gewinnt jedoch immer mehr an Präsenz und Bedeutung, von einer klaren Zielsetzung anfangs über das Übernehmen der Rolle seines Kollegen und die eigentliche Protagonistin hier, wodurch die Grenzen dessen, wer die Hauptrolle hat, verwischt. Seine Figur beginnt selbstbewusst, vorwärts, als Gegengewicht zu Pierres Zögern, aber ohne die Wendungen zu verraten, wird sie mit der Zeit auch vorsichtiger und vernünftiger. Hier gibt es ein bisschen Quijote- und Sancho-Spiel, das für mich klar herausfiel.

Diese Techniken funktionieren gut, weil das Drehbuch gut ist und der sorgfältige Dialog alle Figuren glaubwürdiger macht, aber auch dank des bereits erwähnten Tempos und vor allem der herausragenden Leistungen dieser beiden Schauspieler. Die Dualität des Themas Feigheit und Tapferkeit wird aus verschiedenen Blickwinkeln erforscht, und sagen wir mal, dass Pierres Verratsmoment und Francis' angespannte Pantomimenszene mir noch lange im Gedächtnis bleiben werden.

"Wir tanzen, während sie sterben"

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Trotz all der Frische und Finesse, die meist gezeigt wird, lassen das schwächere letzte Drittel und die vorhersehbare Handlung mit wenig Überraschungen oder wiederbelebenden Wendungen (ironischerweise das Gegenteil des Theaters, das diese Soldaten als Flucht nutzen) das Ganze Coward schwächer wirken als einige seiner fantastischen Teile. "Frou frou".