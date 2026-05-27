The Black Ball (La bola negra)

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"Allein das Geheimnis läßt uns leben. Allein das Geheimnis."

Dieses Zitat, das natürlich von Lorca stammt, aber genau genommen von einer überraschenden Figur gegen Ende des bewegenden Films La bola negra (Der schwarze Ball) ausgesprochen wird, trifft eine der Stärken des neuen Films von Los Javis, den ich bei der Premiere in Cannes sehen durfte: seine Fähigkeit, zu verbergen, zu enthüllen und zu beeindrucken. Denn obwohl Botschaft und Kontext zu erwarten waren, waren es seine exquisite Raffinesse, seine subtile Art des Webens und Enthüllens, die mich von Anfang bis Ende fesselten. Wie viele Filme über den Spanischen Bürgerkrieg (und über den Zweiten Weltkrieg und den Ersten) haben unsere Leinwände geziert, wie viele Versuche, die historische Unterdrückung nicht-normativer sexueller Orientierungen und Geschlechtsidentitäten zu verurteilen, und doch ist La Bola Negra anders als keiner von ihnen, weder aus der ersten noch aus der zweiten Gruppe.

Die drei Handlungsstränge, die der Film miteinander verwebt (Sebastián im Jahr 1937, Carlos im Jahr 1932 und Alberto im Jahr 2017), verlaufen parallel zueinander und erreichen die Meisterschaft der besten Filme, die dieses altbewährte Erzählmittel einsetzen, wobei sie jedoch eine ganz persönliche Note hinzufügen. Manchmal nehmen die Sequenzen ein entspannteres, geordneteres und ähnlicheres Tempo an. An anderen wechseln wir innerhalb von wenigen Sekunden von einem Moment mit einer Figur an einem Ort zu einer völlig anderen, aber immer mit einer ergänzenden und harmonischen Absicht. Die Situation des einen erklärt die des anderen, liefert einen Hinweis, ergänzt ihn oder begleitet ihn einfach. Und obwohl ich die Musik normalerweise später erwähnen würde, spielt hier der wunderbare Soundtrack von Raül "Refree" Fernandez Miró eine offensichtliche Rolle, die nicht mehr nur emotional, sondern bewusst erzählerisch und asynchron ist. Zum Beispiel, wenn die Trompete, die Sebastián spielt, nach dem Schnitt weiterklingt, um die Kulisse für das zu schaffen, was an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit geschehen wird. Oder wenn er es wagt, in den 1930er Jahren eine FKK-Strandparty mit Feuerwerk und Tanzmusik zu beleben.

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Es ist außerdem ein frischer, einzigartiger Film. Die heutige Handlung, die auf den ersten Blick am vorhersehbarsten oder langweiligsten erscheint, gewinnt im Verlauf des Films enorm an Stärke und umfasst die anderen beiden, wodurch sie letztlich mit Einfallsreichtum miteinander verbunden werden. Und das tut er, ohne sein eigenes modernes Drama zu opfern, mit humorvollen Momenten, die ebenso markant und treffend sind, und indem zwei Frauen dort hervorgehoben werden, wo wir sie am wenigsten erwartet hätten. Einerseits Lola Dueñas' Teresa (Albertos Mutter), eine der am besten gezeichneten und glaubwürdigsten Figuren der gesamten Geschichte. Andererseits das Sahnehäubchen: Glenn Close als Biografin Isabelle Durand, die perfekte Wahl für die Worte, die den bewegenden Höhepunkt dieser Art von Trilogie bilden.

Auch wenn ich mir auf die Zunge beiße, um nichts von den Geheimnissen zu verraten, die dieses Erlebnis so besonders machen (und ich empfehle euch, den Film anzuschauen, ohne zu viel zu wissen), ist doch klar, dass der Film sich auf Federico García Lorca stützt und zum Teil seine Geschichte erzählt; nicht nur von seinem Vermächtnis für künftige Generationen, sondern auch von seinem Einfluss zu Lebzeiten, seiner Poesie und seiner geheimen sexuellen Orientierung, die vor der Öffentlichkeit verborgen blieb, doch in der Intimität seines engsten Kreises oder in seinen Schriften lautstark zum Ausdruck kam. Da ich das jedoch schon vor dem Kinobesuch wusste, hat es mir auch besonders gut gefallen, wann und wie die Figur des Lorca eingeführt wird. Es wird nicht auf Hollywood-Weise gemacht, einem direkt ins Gesicht gedrückt, damit man weiß, dass 'eine berühmte Figur' mit den Figuren verbunden ist. Nein, es ist zuerst eine Frage einer zeitgenössischen Aura und dann einer feinen Einführung, sodass man als Betrachter allmählich seinen Einfluss spürt und es einem andeutet, was er bei Künstlern und Lesern inspiriert hat, anstatt seinen Namen in großen Buchstaben zu sehen. Tatsächlich überzeugte mich dieser Stil, als sich die Handlung zusammenfügte, so sehr, dass sich die Enthüllung der Figur auf der Leinwand fast erzwungen und unnötig anfühlte.

Carlos (Milo Quifes), während die schwarz-weißen Kugeln geworfen werden.

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Und da kann ich mich wirklich nur kurz fassen. Wenn gegen Ende des Films die zwei oder drei wichtigsten Rätsel gelöst werden und man das große Geheimnis versteht, das jahrelang gehütet wurde, bekommt alles, was zuvor geschah, eine ganz neue Bedeutung. Dasselbe gilt für die Handlung mit Carlos, mit ihren übertrieben theatralischen Akzenten, die unsanft durch die Leinwand bricht und Szenen liefert, die so einprägsam sind wie sein Tanz mit einer Zigarette im Mund und in der Hand. Das sind poetische und theatralische Mittel, die wir wieder einmal gesehen haben, die Los Javis aber mit Gusto meistern. Wenn ihr mir die Videospielreferenz erlaubt, übersteigt hier der künstlerische Ausdruck das Medium und wird zu etwas Größerem, fast so, wie Sam Barlow es in Immortality versucht hat.

Aber ich habe den Sprung mit weniger Anmut gemacht als die Regisseure. Was sich zwischen einem packenden Auftakt entfaltet, der einen unwiderruflich fesselt, und der Konvergenz dieses oder jener Enden ist eine Reise zwischen den beiden Spaniens jener Epoche und dem, was von ihnen heute noch übrig ist. Eine Geschichte des Bürgerkriegs, die die Fronten verwischt, um ein paar interessante oder unterschiedliche Blickwinkel zu bieten - alles notwendig für diejenigen, die nostalgisch nach Zeiten suchen, die sie nie erlebt haben. Die Perspektive des Jungen, der per Dekret Falangist ist und sich schließlich in den Gefangenen verliebt. Die eines hochgeborenen Jungen, der im Casino (durch eine Abstimmung mit Onyxkugeln) wegen Gerüchten über seine nicht-ideologischen Neigungen abgelehnt wird. Die des gescheiterten Dramatikers, der sich mit den Coming-out-Geschichten des frühen 20. Jahrhunderts beschäftigt ... und entdeckt am Ende etwas viel Größeres. Es geht darum, "den falschen Weg zu wählen", aber auch um Inspiration, die Kraft der Kunst und den Mut der Liebe: so leichtsinnig, wie sie transformierend ist.

Álvaro Lafuente (Sebastián) & Miguel Bernardeau (Rafael Rodríguez Rapún).

Denn La bola negra ist in der Lage, weit mehr Themen anzugehen als die Unterdrückung von "neuen Bräuchen" in jenen Jahren. Nichts erschien mir übertrieben, weder visuell noch in der Handlung, etwas, das mir beim spanischen Kino oft passiert. Und es ist keine "übermäßige Bescheidenheit", wie Closes Charakter unsere nationale kulturelle Scham definiert, sondern reine Eleganz. Tatsächlich verdient auch Penélope Cruz' kurze Rolle als Künstlerin Nené Romero eine eigene Erwähnung; sie ist ein beeindruckendes Ass im Ärmel, das dem Film mit ihrer Chulería neues Leben einhaucht, und ihre Texte werden den Mobbern ins Gesicht gespuckt, die natürlich von ihrer eigenen Schwärmerei für ihre Schönheit überrascht sind.

Daher ist es stellenweise amüsant und authentisch, obwohl ich das Gefühl habe, dass es in den mittleren Abschnitten etwas seinen Rhythmus verliert und manchen sicherlich langweilig, zu wörtlich in seiner Symbolik oder übertrieben übertrieben erscheint. Für mich ist La bola negra ein intelligenter, technisch herausragender und bis ins kleinste Detail ausgearbeiteter Film, der kraftvoll und poetisch wirkt und dazu beiträgt, das filmische Schaffen von Los Javis weiterzuentwickeln und zu festigen. Am Ende, als der kalte Schnee fiel, verließen wir alle das Kino und hielten unsere Gefühle zurück, wohl wissend, dass wir gerade etwas Besonderes erlebt hatten.

Penélope Cruz als Nené Romero.