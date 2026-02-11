Feiere die Jahreszeit der Liebe mit einem neuen, verführerischen und gequälten Clive Barker's Hellraiser: Revival Trailer

HQ

Der Valentinstag ist nur noch wenige Tage entfernt, und während viele von euch sich wahrscheinlich auf den romantischsten Tag des Jahres vorbereiten, feiern Saber Interactive und Boss Team Games auf eine dunklere und verdrehtere Weise.

Zu diesem Anlass wurde ein neuer Trailer für Clive Barker's Hellraiser: Revival veröffentlicht, der sich besonders auf die Geschichte des Horrorspiels konzentriert. Wir erfahren mehr über den Protagonisten Aiden und warum er in die Tiefen der Unterwelt vordringt und dabei grausame und sadistische Cenobiten begegnet. Spoiler: Es geschieht im Namen der Liebe, während er diese erschreckenden Prüfungen durchmacht, um seine Freundin namens Sunny zu retten.

Auch wenn wir das bestätigte Veröffentlichungsdatum von Hellraiser: Revival noch nicht kennen, abgesehen von irgendwann 2026, wissen wir, dass das Spiel eine Serienikone haben wird, da Doug Bradley zurückkehrt, um den ikonischen Pinhead im Projekt zu sprechen.

Sehen Sie sich unten den neuesten Trailer an und bleiben Sie dran für mehr zum Spiel, denn es scheint näher als weiter vom Start entfernt zu sein.