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Laut ESPN-Quellen ist FC Barcelona bereit, Ferran Torres abgeben zu lassen, um nächste Saison einen stärkeren Angriff aufzubauen. Da Lamine Yamal und Raphinha unangefochten im Team sind, möchte der Verein auch Marcus Rashford behalten, indem er die Leihe von Manchester United in eine feste Verpflichtung für 30 Millionen Euro verwandelt und Robert Lewandowski ein weiteres Jahr anbietet, dessen Vertrag im Juni ausläuft und Angebote von anderen Teams, darunter der MLS, erhalten hat.

Schließlich ist der Traumspieler für Barça derzeit der Argentinier Julián Álvaraz, der offenbar nächste Saison Atlético de Madrid verlassen möchte. Keine dieser Optionen wäre günstig, daher ist der Verein bereit, auf Angebote für Ferran Torres zu hören, den spanischen Nationalspieler, dessen Vertrag 2027 endet, was bedeutet, dass sie diesen Sommer das letzte Mal sein werden, dass sie ihn einlösen und Mittel für weitere und zukünftige Operationen sammeln können.

"Eine Quelle sagt, Barças ideales Szenario wäre es, Álvarez nächste Saison als Stammstürmer und Lewandowski als Ersatzspieler zu haben, was die verfügbare Spielzeit für Torres verringern würde", berichtete ESPN.

Ferran Torres, ein Produkt der Valencia-Akademie, wechselte 2022 zu Barcelona und kam von Manchester City. Der 26-Jährige hat in dieser Saison 12 Tore in der LaLiga erzielt, was für Barcelona der zweitbeste Wert ist, nur hinter Lamine Yamal mit 14 Toren. Insgesamt 16 Tore in dieser Saison, aber nur drei im Jahr 2026, und seit dem 31. Januar hat er nicht mehr getroffen.