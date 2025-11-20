FBC: Firebreak unterstützt jetzt plattformübergreifenden Sprachchat, aber das Rogue Protocol Major Update wird auf 2026 verschoben

HQ

Ein bisschen gute und schlechte Nachrichten für Fans von Remedy Entertainment s FBC: Firebreak heute. In einem Steam-Blogbeitrag bestätigt der finnische Entwickler, dass man im neuesten Update des kooperativen Spiels nun mit anderen Spielern auf verschiedenen Plattformen per Sprachchat kommunizieren kann, da plattformübergreifender Sprachchat für das Spiel aktiviert wurde.

Mit dem Guten kommt jedoch auch etwas Schlechtes, denn es wird auch bekannt, dass der geplante Rogue Protocol Major Update nun später als erwartet ankommt, da er auf 2026 verschoben wurde, genauer gesagt im Januar.

Remedy erklärt, dass der Grund einfach darin liegt, dass es "noch etwas mehr Zeit" braucht, um das Update abzuschließen, aber wenn es ankommt, wird ein neuer Spielmodus namens Endless Shift eingeführt. Was das bieten wird, ist das Ziel, in einstürzende Sektoren des Oldest House vorzudringen, um die Linie gegen die Hiss so lange wie möglich zu halten, wobei es sich um ein hordenähnliches Erlebnis handelt, das "dich und dein Team in eine versiegelte Arena wirft, in der Wellen von Gegnern mit jeder Runde härter werden."

Remedy verspricht, dass Endless Shift "eigene exklusive Belohnungen und einige der seltsameren Korruptionen, die du im Modus erhältst, bei dir bleiben, sodass du sie beim nächsten Crisis from the Crisis Board nutzen kannst, was den neuen Spielmodus auf coole Weise mit dem Hauptspiel verbindet."

Was mehr zum Modus angeht, erklärt der Entwickler einfach, dass dies alles ist, was er vorerst teilen kann.