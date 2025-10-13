FBC: Firebreak auch nach dem großen Update von Remedy immer noch unterdurchschnittlich

HQ

Es ist schwer, nach einem lauwarmen ersten Eindruck zurückzukommen. FBC: Firebreak hat die Spieler nicht zufrieden gemacht, als sie es zum ersten Mal in die Hand genommen haben, und obwohl Remedy viel getan hat, um diese Beziehung zu reparieren, ist das Spiel immer noch unterdurchschnittlich.

Dies kommt von Remedy selbst, da der Entwickler in einer kürzlich veröffentlichten Investorenmitteilung erwähnt, dass die Verkäufe die internen Ziele nicht erreicht haben. "Am 29. September veröffentlichte Remedy das erste große Update mit dem Titel Breakpoint for FBC: Firebreak, das das Kernerlebnis des Spiels erheblich veränderte. Trotz verbesserter Spieler- und Verkaufskennzahlen nach dem Update haben die Verkäufe die internen Ziele von Remedy nicht erreicht", heißt es in der Mitteilung.

"Remedy erfasst eine nicht zahlungswirksame Wertminderung der aktivierten Entwicklungskosten und der zugeteilten erworbenen Verlags- und Vertriebsrechte im Zusammenhang mit FBC: Firebreak. Während wir zukünftige Investitionen in den Titel ausbalancieren, entwickeln und verbessern wir das Spiel im Einklang mit unserer aktualisierten langfristigen Verkaufsprognose weiter", sagte CEO Tero Virtala.

Wir können weitere Daten erwarten, wenn Remedy Ende Oktober seinen Q3-Geschäftsbericht veröffentlicht, aber im Moment sieht es für FBC: Firebreak oder Multiplayer-Spiele im Allgemeinen beim Entwickler nicht gut aus. Mit Spielen wie Control 2, den Max Payne-Remakes und mehr, die bei Remedy noch in Arbeit sind, gibt es viele Chancen, Gewinne zu erzielen, aber ein Ausflug in den gesättigten Koop-Shooter-Bereich hat sich so wie es aussieht als Fehltritt erwiesen.