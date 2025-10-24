Fatshark teasert neue Warhammer 40,000: Darktide -Klasse in 10 Years of Tide-Events an

HQ

Es ist zehn Jahre her, dass Fatshark die Ubersreik Five zum ersten Mal auf die Welt losgelassen hat, und obwohl wir das ursprüngliche Vermintide vielleicht nicht mehr spielen, töten wir Jahre später immer noch Ratten und Chaosanbeter in Warhammer: Vermintide 2 und Warhammer 40,000: Darktide.

Zur Feier von 10 Jahren Tide hat Fatshark eine spezielle Roadmap vorgestellt, um zu zeigen, was sowohl in seinen Fantasy- als auch in seinen Sci-Fi-Horden-basierten Koop-Actionspielen auf uns zukommt. Ab sofort könnt ihr euch zwei besondere Events in den Spielen ansehen. Die Geheimnisnacht hat Vermintide 2 wieder im Griff, und das Community-Event "Gestohlene Rationen" ermöglicht es den Spielern, über das Schicksal von Tertium in Darktide zu entscheiden.

Dann, am 11. November, werden wir die Enthüllung für die neue Klasse erhalten, die auf Warhammer 40,000: Darktide kommt. Es gibt keinen Vorgeschmack darauf, was wir sehen werden, aber Sie können sicher sein, dass die informierte Community eine Vermutung darüber anstellen kann, was auf Sie zukommt. Ebenfalls im November, am 28., erscheint in Vermintide 2 eine neue Karte, die eine der beliebtesten Karten aus dem ersten Spiel neu interpretiert.

Im Dezember gibt es weitere Events, wobei Darktide ein kostenloses Update und eine neue Operationsmission erhält, während Vermintide 2 das übliche Event "Geschenke des Wolfsvaters" hat.