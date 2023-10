Im Idealfall packt dich ein Spiel sofort. Du gehst völlig davon auf und merkst, dass dies etwas Besonderes sein wird. In der Realität werden wir jedoch oft mit langen Tutorials konfrontiert, wie dies und jenes zu tun ist. Einige Spiele implementieren es besser als andere, aber wir haben auch irgendwo gelernt, dass sich der Anfang zwar manchmal etwas langsam anfühlt, aber inmitten all der Lektionen darüber, wie Skillbäume und Spielmechaniken funktionieren, sich oft lockert, sobald all das erledigt ist. Wenn es aufhört, deine Hand zu halten und dich befreit.

So fühlt sich Fate/Samurai Remnant zunächst an. Erzählerisch ist es sicherlich ein Knaller, aber alles andere braucht Zeit. Glücklicherweise sind die ersten paar Stunden kein großer Hinweis darauf, wie der Rest aussehen wird, auch wenn er es nicht schafft, sich aus allen Gruben zu graben.

Obwohl ich eine Menge Anime verschlinge, ist die Fate-Serie für mich ziemlich Neuland. Ich hatte einige Kenntnisse und eignete mir noch mehr an, bevor ich anfing, dies zu spielen. Fans der Serie werden sicherlich die Geschichte und Atmosphäre des Spiels genießen, während ich es mehr nach dem gebotenen Action-Rollenspiel beurteile.

Fate/Samurai Remnant spielt im Jahr 1651, während der Edo-Zeit und die Hauptfigur Miyamoto Iori wird zu Beginn der Geschichte gejagt. Er versteht nicht ganz, warum, und der bissige Anfang lässt einen mit einigen Fragezeichen zurück. Eine Figur namens Saber taucht auf und rettet den Tag, indem sie Ioris sogenannter "Diener" wird. Gemeinsam geraten sie in einen Konflikt, in dem sich mehrere andere Charaktere um etwas streiten, das sich "Waxing Moon Vessel" nennt. Ich will hier ehrlich sein und sagen, dass ein Großteil der Geschichte an meinen Augen vorbeiging, ohne dass ich mich direkt dafür interessierte oder involvierte. Es gibt einiges im Spiel, das das tut, aber es gibt immer noch einen Unterhaltungsfaktor, der mich durch die langwierige Kampagne gehalten hat.

Werbung:

Vieles davon ist der Tatsache zu verdanken, dass sowohl der Kampf als auch die Erkundung in einem guten Tempo durchgeführt werden. Das Spiel ist ziemlich aufgelockert mit Zwischensequenzen und ich habe kein großes Problem damit, aber wenn die Charaktere still sitzen und endlos reden sollen, wird es ein bisschen viel. Die Dialoge sind langsam, alle Informationen fühlen sich an, als hätte man ein Wörterbuch in den Kopf geprügelt und genau wie ich in der Einleitung erwähnt habe; Wenn es gelingt, Dinge in den Spielfortschritt einzubetten, ist es am besten. Hier gibt es leider einen großen Nachteil. Die Charaktere haben die Fähigkeit, still zu sitzen oder zu stehen, zu diskutieren oder Dinge durchzugehen, und es fehlt an Tempo und Bewegung, da der typische Rollenspielstil steifer Charakterporträts in den Dialogszenen gezeigt wird.

Dieser Teil ist also wirklich langsam. Aber im Gegensatz dazu sind die Kämpfe rasant und tatsächlich unterhaltsam. Es gibt nicht viel Neues, Dinge wie Haltungen und magische Fähigkeiten hat man schon vorher gesehen. Das gilt auch für die Fähigkeitsbäume und Upgrades des Spiels. Aber das ist eigentlich egal. Das fühlt sich für ein Spiel wie dieses immer noch vertraut an. Im Haus der Hauptfigur kannst du deine Werkstatt aufrüsten, es gibt kleine, extrem einfache Minispiele, in denen du dein Schwert schärfen oder Holzfiguren herstellen kannst. Alle Menüs sind zum Glück einfach und klar, welches Zubehör für dein Schwert besser ist und welche Zaubersprüche du hast. Dem fehlt vielleicht die Tiefe, die uns einige andere Spiele des Genres geboten haben, aber gleichzeitig ist es ganz nett, einmal etwas Reduzierteres zu bekommen.

Saber ist, wie bereits erwähnt, ein Diener des Charakters, den du steuerst. Die Kämpfe finden in einem rasanten Tempo statt, oft gegen einen Haufen oder einen wirklich starken. Das Beste daran ist, dass man sich die ganze Zeit als Teil des Geschehens fühlt, und während ein paar Hiebe die kleineren Feinde töten, sind Taktiken gegen die größeren erforderlich. Du kannst zwischen verschiedenen Stilen wechseln, Magie wirken, schnelle und stärkere Angriffe ausführen und sogar zu deinem Diener wechseln, um schwere Schläge auszuteilen. Saber ist deutlich stärker als der Meister, dem sie dient, und das wird gerne betont, und die Chemie zwischen den Charakteren funktioniert gut.

Werbung:

Es wird nicht viel Neuland betreten. Ich habe Like a Dragon: Ishin Anfang des Jahres rezensiert und oft fühlt es sich an, als würde ich eine Art Anime-Variante davon spielen. Es gibt viele Ähnlichkeiten im Aufbau und in der Atmosphäre, aber ich denke, dass Fate das etwas besser gelingt. Es hat einen besseren Flow in seiner Aktion und fühlt sich so an, dass es besser zu mir passt. Ich mag die Tatsache, dass das Spiel dich auf unterschiedliche Weise belohnt, indem du bestimmte Ziele in den Kämpfen erreichst, was zu einem insgesamt besseren Tempo führt.

Es gibt hier viele seltsame Dinge, aber im Kontext seiner Geschichte und Welt funktioniert es. Zum Beispiel die Tatsache, dass man durch eine sogenannte "Leylinie" an neue Orte reist - ein Strom magischer Energie, der einen als Spieler in eine Art taktischen Rastermodus versetzt, in dem man innerhalb einer bestimmten Anzahl von Runden an sein Ziel gelangen muss. Hier musst du dich strategisch zwischen den Kreisen bewegen und Monster besiegen, die versuchen, das Spielfeld zu übernehmen. Es ist, gelinde gesagt, eine andere Art, deine Charaktere an neue Orte zu schicken.

Was die Schauplätze angeht, finde ich es ein bisschen schade, dass der Großteil des Spiels in Städten oder Dörfern stattfindet. Es wird viel herumgerannt und versucht, mit jemandem zu sprechen, um herauszufinden, wohin man geht. Das Spiel verlässt sich auch fast ausschließlich auf Kämpfe zur Unterhaltung, so dass es zwar viele Dinge gibt, die es zu einem Action-Rollenspiel machen, aber Action ist der Hauptfokus.

Trotz der Tatsache, dass die Geschichte als Ganzes eher uninteressant ist, dass es viele Dialoge gibt und die Kämpfe größtenteils das sind, was uns geboten wird, steckt noch etwas mehr dahinter. Die Grafik ist technisch nicht besonders solide, aber als etwas Anime-inspiriertes funktioniert es sehr gut. Das Design ist wichtiger als das Technische und zusammen mit guter Musik schafft es es, innerhalb eines Rahmens zu bleiben, um in vielerlei Hinsicht ein nach Anime duftendes Erlebnis zu bieten. Es gibt mehrere Spiele, bei denen sich die technische Seite der Dinge ein paar Stufen tiefer anfühlt, aber sie heben alles mit einer guten Präsentation des Designs auf und in typischer Weise ist es auch in vielerlei Hinsicht übertrieben, mit auffälligen Sequenzen und Charakteren, die von den Toten zurückkehren und Magie und Dimensionen und allem, was man sich vorstellen kann. Natürlich kannst du hier irgendwo anfangen zu erkennen, ob das etwas für dich ist. Wenn es sich um ein Genre und einen Stil handelt, der zu Ihnen und für mich passt, gibt es vieles, was genau das tut.

Es ist auch ein langes Abenteuer, das dir geboten wird, mit vielen Charakteren, die du auf dem Weg treffen kannst, und wie ich bereits erwähnt habe, lässt dich das Tempo des Spiels aufrechterhalten, außer während der viel zu langen Gespräche des Spiels. Ich denke auch, dass, wenn man mit der Erkenntnis hineingeht, dass dies viel mehr Action als Rollenspiel ist, nun ja, so ziemlich nur Action, es auch eine angenehmere Erfahrung sein wird, da man anfangen kann, von dem Abenteuer unterhalten zu werden, so wie es ist.

Für Fans der Fate-Reihe wird es etwas Besonderes geben, für den Rest von uns werden wir mit einem unterhaltsamen Action-Spektakel verwöhnt. Nicht ohne klare Schwächen, aber gut genug, um die lange Geschichte von Iori und Saber bis zum Ende zu verfolgen.