Was rechtfertigt ein Remake? Eine komplett neu gestaltete grafische Basis ist, würden manche sagen, ein völlig legitimer Grund, einen Titel neu zu veröffentlichen. Das ist, wo wir, nehme ich an, mit diesem ständigen Strom älterer Spiele, die mit einem schöneren Finish wieder auftauchen. Bei Like a Dragon: Ishin, natürlich auch optisch überarbeitet, gibt es jedoch noch einen weiteren Grund, warum dieses Spiel für ein Remake sehr relevant ist. Das Original, das 2014 veröffentlicht wurde, wurde nur in Japan veröffentlicht, und wenn Sie sich nicht mit der japanischen Sprache auskennen und sie importiert haben, ist dieser Titel einer, der erst jetzt mehr Menschen zur Verfügung gestellt wird. Ich denke, ein wachsendes westliches Interesse an den Like a Dragon/Yakuza-Spielen und ihren Spin-offs bedeutet, dass der Rest der Welt jetzt eine Chance bekommt, an dieser Aktion teilzunehmen.

Mit anderen Worten, es ist an der Zeit, Japan in den 1860er Jahren kennenzulernen und die Rolle eines Samurai zu übernehmen. Denn im Gegensatz zu den anderen modernen Teilen der Serie bewegen wir uns hier in die letzten Jahre der Edo-Zeit. Eine chaotische Zeit, um es gelinde auszudrücken.

Es gibt viel Abschaum, den es von den Straßen zu räumen gilt.

Der Protagonist namens Sakamoto Ryōma kehrt nach Hause zurück, nachdem er ein Jahr lang seine Fähigkeiten mit seinem Schwert verfeinert hat. Zu Hause angekommen, passieren die Dinge in einem rasanten Tempo und nach einer Reihe von Ereignissen flieht Ryōma aus seinem Heimatdorf. Er landet in der damaligen japanischen Hauptstadt Kyo (später bekannt als Kyoto) und was folgt, ist eine ziemlich klassische Geschichte mit dem Konzept der Rache im Mittelpunkt. Es ist zunächst keine verblüffende Erfahrung, in der Tat sind die ersten Kapitel des Spiels ziemlich trügerisch. Aber wie bei vielen Geschichten wächst es an einem und die Handlung verdichtet sich.

Im Laufe der Stunden beginne ich, durch die offensichtlichen Risse zu sehen und einige gute Dinge zu finden. Es gibt eine Dynamik in dem, was wir hier erleben, und sobald Sie anfangen, Stunden darin zu investieren, sind Sie natürlich gespannt, wohin das alles führt. Es gibt viele Namen und Gesichter, die man im Auge behalten muss, aber im Zentrum steht ein Charakter auf der Flucht, der gezwungen ist, unter einem Decknamen zu leben und sich für das zu rächen, was ihn aus seinem Heimatdorf vertrieben hat. Ryōma ist ständig auf der Suche nach der Wahrheit, also bekommen wir eine Rachegeschichte mit ein wenig Detektivarbeit.

Wir werden die Risse durchforsten, die ich bereits erwähnt habe. Denn obwohl dieses Remake die Dinge gegenüber dem fast zehn Jahre alten Original deutlich verbessert, fühlt sich alles immer noch ziemlich veraltet an. Es gibt eine geisterhafte Steifheit über den Charakteren, und ihre Animationen lassen die Charaktere wie Wachspuppen wirken, die oft herumruckeln. Sogar die Umgebung fühlt sich mehr wie flache Kulissen als wie Wohnorte an. Wenn man zum Beispiel an Ghost of Tsushima denkt, das trotz eines anderen Zeitraums immer noch der engste Vergleich sein muss (außer natürlich für den Rest der Spiele der Serie), fühlt es sich noch mehr so an, als ob die Grafik nicht ganz dort ankommt, wo wir sie heute erwarten. Vor allem, wenn uns in der Gaming-Welt so viel anderes angeboten wird, das die Messlatte hoch legt. Kleine Details wie Bäume und Vegetation, die sich nicht bewegen, leere Gassen mit einem völligen Mangel an Details und einer Art Steifigkeit sorgen nicht gerade für einen technisch guten optischen Eindruck.

Wenn die Nacht in Kyo hereinbricht, verändert sich die Umgebung jedoch dank des Lichts leicht, was ihr eine gemütlichere Atmosphäre verleiht. Und während der Vergleich mit den modernen Titeln der Serie - wo insbesondere Neonlichter und Farbe die Straßen zum Leben erwecken - unfair erscheinen mag, ist es derjenige, den ich ständig mache, während ich herumlaufe. Denn viele Bereiche und Details fühlen sich fast ein wenig vernachlässigt an, als hätten sie an ein paar Stellen Energie gesteckt, aber den Rest vergessen. Als ich in Kyo auf die Hauptstraße einbiege, schleicht sich das Gefühl immer noch ein, und von Zeit zu Zeit tauchen einige lebendige Details auf, aber der Gesamteindruck ist einfach nicht annähernd da, wo ich es gerne hätte.

Ernsthafte Jungs mit blutiger Zukunft.

Um meine Unzufriedenheit abzurunden, sollte jedoch hinzugefügt werden, dass die Zwischensequenzen ordentlich sind, mit gefälliger Kameraführung, und die leblosen Charaktere scheinen in diesen Sequenzen plötzlich neues Leben zu bekommen. Es gibt auch Orte, die ein wenig mehr schimmern, und wenn ich sie mit dem Original vergleiche, ist klar, dass es stellenweise immer noch eine ziemlich nette Veränderung ist. Aber immer noch nicht annähernd das, was wir 2023 visuell erwarten würden.

Der Fokus auf Action und Kampf ist glatt und in jeder Hinsicht einigermaßen lohnend. Taktik und die Wichtigkeit, sich zu verteidigen und seinen Spielstil zu ändern, fühlen sich gut ausbalanciert an. Hier gibt es vier verschiedene Möglichkeiten. Entweder kämpfst du mit deinen Fäusten, mit deinem Katana, mit deiner Schusswaffe oder mit Gewehr und Schwert in einem Stil, der Wild Dance genannt wird. Allein mit dem Schwert zu kämpfen, fühlt sich am besten an, also mache ich es meistens so. Normalerweise bist du im Kampf gegen eine Gruppe von vier oder fünf Feinden oder schwierigere Einzelkämpfe gegen hochkarätigere Charaktere. Kombinationen und Fähigkeiten werden im Laufe der Zeit freigeschaltet, und das meiste, was Sie in einem Action-RPG wollen, ist hier in Form von Gegenständen und der Verbesserung Ihrer Ausrüstung oder der Erlangung neuer Ausrüstung.

Es ist auch vollgepackt mit Nebenquests und Minispielen, von denen viele auf komische Weise mit actiongeladener Musik und leicht verrückter Präsentation präsentiert werden. Das Servieren von Speisen erfolgt in einem hektischen Tempo, in dem Sie sich die richtigen Tastenkombinationen merken müssen. Es gibt eine Reihe von Würfelspielen und sogar Western Poker zum Entspannen. Wenn Sie jemand sind, der sich gerne Zeit nimmt und viel neben der Hauptgeschichte macht, gibt es hier viele Stunden. Nebenquests, bekannt als Substories, tauchen in Hülle und Fülle auf, wenn Sie sich durch die Straßen und Gassen bewegen. Ich mag es, dass sich Begegnungen mit Charakteren, die einem Nebenquests geben wollen, natürlich anfühlen, da man oft um eine Ecke biegt und eine kurze Sequenz spielt, woraufhin man das Problem des Charakters herausfindet. Es sorgt für eine viel dynamischere Präsentation, wenn es sich anfühlt, als würde es zufällig auf diese Weise passieren, und während sich die allgemeine Starrheit leider auch hier einschleicht, machen zumindest Begegnungen mit verschiedenen Charakteren Spaß.

Die Kämpfe sind hart, aber ziemlich unterhaltsam.

Auf den Straßen triffst du auf kleine Banditenbanden und andere Menschen, die in einen Kampf geraten wollen. Es gibt ein bisschen unbeabsichtigte Komik in der Präsentation von Schieß- oder Stichwellen von Abschaum, wobei Blut spritzt, aber dann fühlen sich alle in Ordnung, sagen, wie leid es ihnen tut, dass sie gekämpft haben, und rennen mit dem Schwanz zwischen den Beinen davon. Aber ich denke, Sie wollen vermeiden, dass die Straßen mit Leichenhaufen gefüllt werden. Für diejenigen, die viel Action erwarten und wollen, werden Sie zumindest von der Anzahl der angebotenen Schlachten nicht enttäuscht sein.

In der Interaktion mit der Vielzahl der Charaktere, die scheinen, gelingt dies immer noch recht gut. Alle haben unverwechselbare Persönlichkeiten und basieren lose auf realen historischen Figuren. Darüber hinaus teilen sie sich das Aussehen und haben die gleichen Synchronsprecher wie andere Charaktere in der Spielserie, wobei die Hauptfigur Kazuma Kiryu nachahmt, der der Protagonist der Yakuza-Hauptspiele ist. Viele Namen fliegen vorbei, und für diejenigen, die tiefer in die japanische Geschichte eintauchen möchten, können Sie auch während der Gespräche mehr Informationen darüber erhalten, worauf sich Orte und Ereignisse beziehen, und ein bisschen mehr über sie lesen.

Die Geschichte entfaltet sich in Kapiteln, und ein paar Stunden später, wenn alle Einführungen fertig sind, fühlt es sich viel angenehmer an als während der eher langwierigen und etwas langweiligen Eröffnung. In Bezug auf das Gameplay ändert sich nicht wirklich viel, aber es geht natürlich darum, alles in den Griff zu bekommen, was die Quest zu bieten hat. In die vielen Kämpfe einzusteigen, sobald du einige Fähigkeiten freigeschaltet hast, macht auch mehr Spaß. Wie bereits erwähnt, wird viel Blut vergossen, wenn Schwerter durch Körper schneiden, besonders wenn spezielle Fähigkeiten verwendet werden, und der Wechsel zwischen den vier Kampfstilen erfolgt reibungslos mit dem digitalen Joystick. Sie können sowohl ausweichen als auch parieren und mit ein wenig Übung lang anhaltende Combos in Kämpfen erhalten, aber leider fühlen sich diese, wie andere Bewegungen, etwas träge an und weder so glatt noch so ordentlich, wie Sie es sich vielleicht gewünscht hätten.

Es wird viele Schwertduelle geben. So wie es sein sollte.

Trotz meiner Kritik gibt es viele Teile, die sich okay anfühlen, sogar fast gut. Es ist voller Inhalte, und Fans der Serie sollten sich auch diese Folge ansehen. Denn wenn Sie in die Like a Dragon-Serie eingetaucht sind, ist dies wahrscheinlich ein Muss, um Ihre Spielebibliothek zu erweitern. Für mich selbst hätte ich mir gewünscht, dass es sich weniger veraltet und steif anfühlt. Aber im Moment gibt es ein paar zu viele kleine Details, um sich daran zu hängen. Zum Beispiel wird der Bildschirm schwarz, zugegebenermaßen nur für eine kurze Sekunde, wenn Sie Bereiche wechseln oder Gebäude betreten. Gleichzeitig sind dies Dinge, die für mich rechtfertigen, wie ich über die Erfahrung als Ganzes denke, wo sehr kleine negative Details einfach den Rhythmus stören.

Ein älterer Titel, der in die Gegenwart transportiert werden soll, muss natürlich den Standards genügen können, die wir heute haben, und deshalb gibt es hier zu viel, an dem mehr hätte gearbeitet werden können. Es gibt viel Hin und Her an einem eher langweiligen Ort, harte Kämpfe und der Rhythmus wird in langen, deplatzierten Dialogsequenzen unterbrochen, die schließlich ziemlich ermüdend werden. Aber vor allem hätte es ein bisschen mehr Leben und Bewegung brauchen können als nur Charaktere, die sich wie eingefroren fühlen, wo sie stehen. Auf der positiven Seite gibt es jedoch eine Geschichte, die Sie gerne bis zum Ende verfolgen, und so ist dies wirklich vollgepackt mit Inhalten in Form von Nebenquests und anderen Dingen, die Sie tun können.

Ich hätte mir gewünscht, dass das, was ein wenig in der Geschichte auftaucht, früher eingeführt worden wäre, auch wenn man argumentieren könnte, dass es eine gute Sache ist, dass das Abenteuer tatsächlich mit den Stunden wächst. Insgesamt ist es jedoch zu ungeschliffen und es fehlt an Schärfe, was natürlich als letzter Schliff für einen Samurai und sein treues Schwert eine ziemlich schlechte Sache ist.