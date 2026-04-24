"Fast jedes große Studio nutzt genKI", behauptet ein Journalist und Insider

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Es wird angenommen, dass genAI heute bereits von den meisten großen Spielestudios genutzt wird. Spieler haben sich oft gegen die in ihren Spielen eingesetzte Technologie gestellt, und einige Entwickler wie Pearl Abyss und Sandfall Interactive sahen sich heftigen Widerstand gegenüber, als entdeckt wurde, dass vergessene, KI-generierte Assets in ihren Spielen zurückgelassen wurden.

Laut dem Journalisten und Insider Jason Schreier wird das jedoch etwas sein, das wir viel öfter sehen werden. "Ich meine, es stimmt auch, dass fast jedes große Studio derzeit genAI-Tools verwendet (insbesondere Claude), behauptete er auf Bluesky.

Schreier kommentierte eine Antwort auf eine Stellungnahme, die VGC vom Google-Globaldirektor für Spiele, Jack Buser, auffand, der sagte: "Ich glaube, was die Spieler nicht wissen, ist, dass ihre aktuellen Lieblingsspiele bereits mit KI entwickelt wurden... Wir haben letzten Sommer eine Umfrage zu Gamescom mit Studios auf der ganzen Welt durchgeführt. Ungefähr neun von zehn Spieleentwicklern sagten uns, ja, wir nutzen es."

Capcom wurde speziell als Nutzer von KI-Tools erwähnt, aber der Publisher und Entwickler haben deutlich gemacht, dass sie genAI noch nicht in ihren Spielen einsetzen wollen, auch wenn sie andere Aspekte der Technologie nutzen werden.