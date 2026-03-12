Fast 6.000 Spiele erzielten im letzten Jahr mehr als 100.000 Dollar an Umsatz auf Steam, sagt Valve.

HQ

Bei Valves Vortrag auf der GDC konnten die Teilnehmer viel über die kommende Steam-Hardware hören, und das Unternehmen schwärmte davon, dass sie bis heute die erfolgreichste PC-Plattform ist. Als der Ort, an den die überwiegende Mehrheit der PC-Spieler geht, um ihren neuesten Gaming-Erfolg zu bekommen, ist es nicht allzu überraschend, dass im letzten Jahr Tausende von Spielen auf Steam mehr als 100.000 Dollar eingebracht haben.

Wie PCGamesN anmerkte, brachte ein Vortrag von Valves Geschäftsteammitglied Tom Giardino sowie PR- und Kommunikationsleiterin Kaci Aitchison Boyle eine ziemlich interessante Figur hervor. Im letzten Jahr haben 5.863 Spiele auf Steam mehr als 100.000 Dollar eingebracht. Valve nutzte dies als Gelegenheit zu sagen, dass "mehr Titel auf Steam Erfolg haben als je zuvor, trotz Bedenken über Übersättigung im Store."

Diese Zahl umfasst Titel, die 2025 nicht veröffentlicht wurden, von denen mehr als 20.000 Spiele auf die Steam-Plattform gesprungen sind (Daten über SteamDB). Auch wenn nicht jedes Spiel, das in Valves Storefront landet, ein 100.000-Dollar-Erfolg sein kann, heißt das nicht, dass es keinen Versuch wert ist. Zumindest nach Valves Ansicht.

Mit dem Aufstieg von Friendslop-Titeln, neuen Survival-Crafting-Hits und lebhaften Spielen, die eine Woche lang über Steam fegen und dann wie ein Feld, das von einer Heuschreckenplage getroffen wird, verlassen werden, scheint der PC-Spielmarkt einen kleinen Wandel zu erleben. Zumindest scheinen eine gewisse Anzahl von Entwicklern ein ordentliches Geld zu verdienen.