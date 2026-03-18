Fast 4,9 Millionen Kinder unter fünf Jahren starben im Jahr 2024, so die UN

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Laut Schätzungen der Vereinten Nationen starben laut Schätzungen der Vereinten Nationen im Jahr 2024 vor dem fünften Lebensjahr, was eine besorgniserregende Verlangsamung der globalen Bemühungen zur Verringerung der Kindersterblichkeit unterstreicht.

Behörden wie UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation erklärten, dass die meisten dieser Todesfälle vermeidbar gewesen seien und oft mit Geburtskomplikationen, Malaria und eingeschränktem Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung zusammenhängen. Obwohl sich die Kindersterblichkeit seit 2000 mehr als halbiert hat, ist der Fortschritt in den letzten Jahren ins Stocken geraten.

Beamte warnten, dass Konflikte, wirtschaftliche Instabilität, Klimawandel und Kürzungen der internationalen Hilfe jahrzehntelange Fortschritte rückgängig machen könnten. Ohne dringendes Handeln, so sagten sie, läuft die Welt Gefahr, dass die Überlebensraten von Kindern stagnieren oder sogar verschlechtern. "Kein Kind sollte an Krankheiten sterben, die wir zu verhindern wissen", schließen sie.