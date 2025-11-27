Fast 300 Super Mario Party Jamboree Songs zu Nintendo Music hinzugefügt

HQ

Woche für Woche veröffentlicht Nintendo fast ausnahmslos weitere Soundtracks für seine Nintendo Music App. Diesmal laden sie etwas Partyorientierteres ein, das du hoffentlich am Wochenende gut nutzen kannst.

Wir sprechen natürlich von Super Mario Party Jamboree (wir bekommen auch die neuen Songs von der Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV), und es ist keine kleine Menge, die sie uns vorwerfen, sondern vielmehr 296 Titel mit einer Gesamtspielzeit von 6 Stunden und 30 Minuten.

Um Nintendo Music zu hören, benötigen Sie ein aktives Switch Online-Abo. Dann laden Sie die App einfach auf Ihr Android- oder iOS-Gerät herunter und hören Sie sich die süßen Nintendo-Klänge an.