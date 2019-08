FAR: Lone Sails setzt Segel auf Nintendo Switch

Das Schweizer Entwicklerteam Okomotive hat uns mit ihrem atmosphärischen Abenteuer FAR: Lone Sails ziemlich verblüfft, obwohl wir erst spät auf den Titel aufmerksam geworden sind. Falls ihr das Game noch gar nicht auf den Schirm habt, könnte euch die jüngst angekündigte Nintendo-Switch-Version interessieren. FAR: Lone Sails erscheint am 18. August auf dem Hybriden und könnte euch auf das kommende Projekt der Schweizer vorbereiten. Auf der Gamescom möchte das Team nämlich ihr neues Projekt vorstellen, da passt diese Ankündigung doch sehr gut. Mehr Eindrücke zum Game findet ihr an dieser Stelle.

