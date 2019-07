Okomotive stellt nächstes Spiel auf Gamescom vor

Der atmosphärische Puzzle-Plattformer FAR: Lone Sails hat uns letztes Jahr auf dem PC überrascht, denn er steht selbst namhaften Ikonen, wie Limbo oder Inside in absolut nichts nach. Auf der Gamescom wird das Schweizer Entwicklerstudio Okomotive ihr nächstes Spiel vorstellen, wie uns der Publisher Swissgames letzte Woche mitteilte. Auf der Games-Messe in Köln wird das Projekt auf der Präsentationsfläche demonstriert, ob es auch spielbar ist, wissen wir noch nicht. Trotzdem sind wir gespannt, ob sie ihren Erfolg aus dem letzten Jahr wiederholen können. Eindrücke zum Konsolenport von FAR: Lone Sails findet ihr an dieser Stelle.

