Far Far West verkauft sich 500.000 Exemplare in nur einer Woche

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Als Mischung aus Deep Rock Galactic und Sea of Thieves beschrieben, hat Far Far West scheinbar das Publikum beider Spiele und jeden, der einen Robotercowboy spielen möchte, der mit Blei und Zaubern gegen Horden von Skeletten kämpft, angezogen. Das Spiel verkaufte sich in nur wenigen Tagen 250.000 Exemplare und feiert nun, eine Woche nach dem Release, offiziell 500.000 verkaufte Einheiten.

"Wir freuen uns sehr, dass du deine Zeit genießt, wir lieben es, deine Clips anzuschauen, wir lieben es, dein Feedback und deine Ideen zu lesen, ehrlich gesagt lieben wir alles. Danke an alle", schreibt der Entwickler Evil Raptor in einem neuen Steam-Beitrag. Sie haben auch gesagt, dass sie sich die gemeldeten Bugs anschauen und an Fixes arbeiten, da das Spiel mit jedem Tag mehr Spielerfeedback bekommt.

Derzeit ist Far Far West im Early Access verfügbar, aber selbst wenn das Spiel noch nicht fertiggestellt ist, scheinen die Spieler das Potenzial zu erkennen. Es hat eine überwältigend positive Bewertung auf Steam (unterstützt durch einen Ingame-NPC, der einen bittet, eine Bewertung zu hinterlassen) und scheint weiterhin Aufmerksamkeit zu erregen, da mehr Leute von den Abenteuern hören, die auf sie warten im Far Far West.