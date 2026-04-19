Fantastic Four und X-Men schließen sich im September zusammen, um die Menschheit vor dem Aussterben durch Mutation zu retten

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Später in diesem Jahr wird Marvel eine weitere brandneue Comicserie starten, die eine fünfteilige Geschichte ist, in der sich die X-Men und die Fantastic Four vereinen, um die Menschheit davor zu bewahren, gewaltsam durch eine Krankheit mutiert zu werden, die normale Menschen in Mutanten verwandeln soll.

Die Geschichte ist als DNX bekannt und ist tatsächlich ein großes Ereignis, das der fortlaufenden X-Men-Saga von Autor Jed MacKay folgen soll, bevor es weitreichende Auswirkungen auf das gesamte Marvel-Universum hat.

Natürlich wird DNX von MacKay geschrieben und zeigt Zeichnungen von Miles Morales: Spider-Mans Federico Vicentini. Die Handlung der Geschichte wird wie folgt erklärt:

"Die X-Men und 3K. Jeder wird von einem ursprünglichen Erben Xaviers geleitet, jeder mit seiner eigenen Vision für das Mutantenvolk. Jeder geht einander an die Kehle. Cyclops und der Vorsitzende erlebten beide die Zukunft des Zeitalters der Offenbarung und kehrten mit einer erneuerten Mission nach Hause zurück: Die X-Men, diese Zukunft zu verhindern. 3.000, um es zu besitzen. Während die X-Men die Fantastic Four aufsuchen, um einen ihrer eigenen zu retten, beginnt das Weiße Biest seinen Plan, das X-Virus in einem großen Bevölkerungsgebiet freizusetzen!"

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Das Debütdatum für DNX ist der 2. September, und unten sieht man zwei Cover der ersten Ausgabe, wobei die grafischere Option ein 'verstecktes' Cover ist, das vielleicht ein Schicksal andeutet, falls die X-Men und die Fantastic Four scheitern.

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