Fans wollen Gothic-Remake, THQ Nordic Barcelona entwickelt es

Ende des letzten Jahres hat uns THQ Nordic mit einem spielbaren Alpha-Build eines potentiellen Gothic-Remakes überrascht, das nun Wirklichkeit werden soll. Laut dem Publisher THQ Nordic haben sich über 40.000 Spieler in einer Umfrage positiv über das Spiel geäußert und dabei ihren Wunsch bestärkt, das fertige Projekt eines Tages spielen zu wollen. Das hat die Verantwortlichen dazu bewegt, grünes Licht für die Produktion zu geben.

Die neu gegründete Abteilung THQ Nordic Barcelona wird das Projekt realisieren, die Entwickler haben bereits den spielbaren Teaser erarbeitet. Auf das Feedback der Spieler werde gesondert eingegangen, unter anderem habe die erste Auswertung der Ergebnisse bereits dazu geführt, dass man die Spielwelt etwas düsterer gestalten werde. Gothic Remake wird für PC und "Next-Gen-Konsolen" entwickelt, dieses Jahr wird es verständlicherweise aber nicht mehr erscheinen.

"Wir freuen uns auf die Herausforderung, ein Gothic Remake [anzufertigen,] das so treu wie möglich an dem Erlebnis von damals bleibt, und werden der einzigartigen Gothic-Welt einen modernen Look verpassen und einige Gameplay-Verbesserungen vornehmen, ohne die grandiose Atmosphäre des Originals zu verändern", hofft Reinhard Pollice, Business and Development Director bei THQ Nordic.

