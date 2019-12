THQ Nordic veröffentlicht spielbaren Teaser zu Gothic-Remake und checkt Interesse aus

THQ Nordic hat Ende letzter Woche eine kleine Überraschung für Gothic-Fans veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine spielbare Demoversion eines potenziellen Remakes zum ersten Action-Rollenspiel von Piranha Bytes. Bevor ihr euch jetzt Hoffnungen macht müssen wir direkt klarstellen, dass diese Aktion nicht als Bestätigung für entsprechende Arbeiten angesehen werden darf: "Es ist kein vollständiges Spiel. Es ist eine spielbare Teaser-Version eines möglichen Ansatzes für ein neues Gothic-Spiel. Nichts ist in Stein gemeißelt", schreiben die Entwickler auf der Steam-Seite.

Mit dieser Unreal-Engine-4-Demo will THQ Nordic das Interesse an der Marke abtasten, denn wenn genügend Feedback eingeht, ließe sich daraus natürlich ein modernes Spiel verwirklichen. Ihr könnt allerdings eh nur darauf zugreifen, wenn ihr auf Steam bereits einen Titel der Gothic-Macher habt (die Gothic-Trilogie, die Risen-Saga oder Elex). In diesem Fall erhaltet ihr auf der Valve-Plattform Zugriff auf diese frühe Testversion.

Obwohl natürlich überall die Verbindung zum ursprünglichen Entwickler Piranha Bytes gemacht wird, entstand dieser Teaser bei THQ Nordic Barcelona - das originale Team ist nicht beteiligt. Knapp zwei Stunden lang soll die Demo unterhalten, die uns in eine überarbeitete Version der Minenkolonie von Khorinis aus dem Originalspiel von 2001 wirft. Leider fehlt die deutsche Sprachausgabe und unser namenloser Held scheint auch deutlich gesprächiger worden zu sein... Würdet ihr dieses Projekt gerne zurückhaben?

