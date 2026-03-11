Fans erreichen das, was Sega nie geschafft hat: Zwei Analogsticks für die Dreamcast

HQ

Es war sicherlich nicht der Faktor, der die Dreamcast zum Scheitern verurteilte, aber nur einen Analogstick zu haben, fühlte sich etwas einschränkend und nicht besonders fortschrittlich an, zu einer Zeit, als Sony den DualShock bereits für die PlayStation veröffentlicht hatte. Jetzt haben die Fans die Sache selbst in die Hand genommen, und über The Dreamcast Junkyard wurde ein Mod vorgestellt, der einen zweiten, voll funktionsfähigen Analogstick hinzufügt.

Der Mod heißt Dream Color Plus und basiert auf einer brandneuen Leiterplatte, die von Angelo Pontes (ein großer Name in der Dreamcast-Community) entworfen wurde, komplett mit einer 3D-gedruckten Hülle für den Controller und einer Öffnung für den zweiten Analogstick. Die Installation ist ebenfalls einfach und erfordert tatsächlich kein Löten. Der Grund ist, dass Dreamcast tatsächlich zwei Controller unterstützt, obwohl das Gerät selbst diese Funktion nicht hatte. Dank dessen können zum Beispiel Twin-Stick-Shooter mit Dual-Analogsticks gespielt werden.

Der gleiche Mod macht das Gerät auch kabellos, unterstützt VMU-Farbbildschirm und Rumble-Funktion, und du kannst dir im Bluesky-Beitrag unten ansehen, wie der Controller aussieht.