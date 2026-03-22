Fan rekonstruiert Silent Hill 2 in LEGO mit eindringlicher Genauigkeit

HQ

Es ist fast absurd charmant, eines der deprimierendsten und psychologisch intensivsten Werke der Spielewelt zu nehmen und es in LEGO neu zu erschaffen. Aber genau das hat ein treuer Fan jetzt mit Silent Hill 2 gemacht, und das Ergebnis ist ebenso unheimlich wie beeindruckend. Es enthält mehrere ikonische Szenen aus dem Spiel, die akribisch rekonstruiert wurden, mit einem fast absurden Detail- und Lichtniveau. Und trotz des spielerischen Formats hat die betreffende Person es geschafft, dieses beunruhigende Gefühl aus dem Spiel einzufangen. Sehen Sie sich die Bilder unten an.

Hättest du ein offizielles Silent Hill 2 LEGO-Set gewünscht?