Fallout 76: Das sind die Siedler- und Raider-Fraktionen

Fallout 76 wird im Zuge des großen Wastelanders-Updates NPC-Figuren erhalten und Spieler können sich die Änderungen bereits auf den PC-Testservern anschauen. Bethesda hat nun einen Einblick in zwei der geplanten Fraktionen gegeben, denen wir im fertigen Update begegnen werden.

Die Siedler werden von einer Person namens Paige geführt, dem ehemaligen Chef der Bauarbeitergewerkschaft in Washington D.C. Der Trupp weiß bestens Bescheid, wie man eine Stadt aufbaut und sie anschließend nicht im Chaos versinken lässt. Ihre kleine Stadt namens Foundation wird in Spruce Knob errichtet.

Erfahrene Fallout-Fans dürften noch gute Erinnerungen an die Raider haben, mit denen wir in Fallout 76 auf Tuchfühlung gehen können. Meg ist der Anführer dieses Schrotthaufen namens Crater - das Teil ist eine umfunktionierte, aus dem All gestürzte Weltraumstation. Es wird nicht einfach sein, mit diesem feindseligen Haufen überhaupt ins Gespräch zu kommen, deshalb müssen wir möglicherweise über den Tellerrand hinausblicken, um bei ihnen mitzumachen...

In beiden überarbeiteten Standorten müssen wir auf unseren Ruf aufpassen, um die Interaktion mit den entsprechenden Personen zu ermöglichen. Weitere Details zum Rufsystem will Bethesda jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Der Entwickler bedankt sich währenddessen für das zahlreiche Feedback der Beta-Tests, die in den kommenden Wochen ausgebaut werden sollen.