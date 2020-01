Wastelanders-Update von Fallout 76 wird noch diese Woche getestet

Das Wastelanders-Update wird Fallout 76 mit Nicht-Spieler-Charakteren erweitern, was der initialen Vision von Bethesdas MMORPG widerspricht. Aufgrund des anhaltenden Negativ-Feedbacks musste das Studio jedoch einlenken und nun kündigt der Entwickler an, dass die Beta-Tests bevorstehen. Spieler dürfen die neuen Inhalte ab dem 17. Januar ausprobieren, sofern sie von Bethesda freigeschaltet werden. Nicht jede Anmeldung wird automatisch freigeschaltet, allerdings möchte das Team "so viele unserer aktivsten und erfahrensten Community-Mitglieder wie möglich die Möglichkeit" dazu geben.

Wer auf dem PC unterwegs ist, kann sich ab morgen für die Beta-Tests hier anmelden. Vor dem Spielen müsst ihr jedoch eine Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) unterzeichnen, mit dem ihr euch dazu verpflichtet, keine Informationen zum Spiel vor Ablauf der Nutzungsfrist zu verbreiten. Im Falle eines Vertragsbruchs darf der Entwickler Schadensersatz fordern. Der Wastelanders-Server ist von den normalen Testservern getrennt und wann die Erweiterung für alle Fans bereitsteht, ist noch nicht absehbar.

