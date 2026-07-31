Fair Play Labs hat SpeedRunners 2: King of Speed "als natürliche Evolution entworfen"

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Gestern Abend gab der Entwickler Fair Play Labs endlich das feste Veröffentlichungsdatum für SpeedRunners 2: King of Speed bekannt, wobei das Multiplayer-Plattform-Sequel am 3. September für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Als diese Nachricht bekannt wurde, veröffentlichten wir auch ein Interview mit dem Entwicklungsteam, in dem wir ein wenig mehr über das Projekt erfahren konnten.

Zum einen haben wir uns nach dem Prozess von Fair Play Labs erkundigt, die beliebte SpeedRunners-Formel zu erhalten, aber auch an Stellen zu verbessern und zu iterieren, wo es nötig war. Zu diesem Zweck wurde uns von Produzent Brandon Briceño Alfaro gesagt, dass "die Community ein entscheidender Teil war, wie wir identifizierten, welche Features im Spiel erhalten werden sollten und welche verbessert werden müssen".

Aufbauend erklärte Alfaro: "Diese Fans sind es, die SpeedRunners zu einem so großartigen Spiel gemacht haben, und ihre Meinung ist uns wirklich wichtig." Was das für SpeedRunners 2 bedeutet und wie Fair Play Labs das Spiel gestaltet hat, wurde uns Folgendes mitgeteilt.

"Dinge wie Bewegungsmechaniken, wie die Power-Ups funktionieren, wie man Schwung aufbaut und aufrechterhält – die Leute haben unzählige Stunden damit verbracht, diese Fähigkeiten im Original zu perfektionieren, und wir wollen, dass SR2 eine natürliche Weiterentwicklung davon ist, damit man die Fähigkeiten, die man über die Jahre erworben hat, mitbringen und weiterhin Spaß haben und sich als Wettkampfspieler weiterentwickeln kann."

Da das Veröffentlichungsdatum näher rückt, können Sie unten den Veröffentlichungs-Trailer für SpeedRunners 2: King of Speed sehen.