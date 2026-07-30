SpeedRunners 2: King of Speed wird im September auf PC und Konsolen erscheinen

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Die Zeit ist gekommen, SpeedRunners-Fans! Der Entwickler Fair Play Labs hat das feste Veröffentlichungsdatum für die kommende Mehrspieler-Plattformer-Fortsetzung bekannt gegeben, wobei der erwartete Indie-Nachfolger am 3. September auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Da das Datum nun festgelegt ist, wurde sogar ein Veröffentlichungs-Trailer für SpeedRunners 2: King of Speed geteilt, der einen weiteren Einblick in das intensive, aber spannende Mehrspieler-Gameplay mit einem kompetitiven Twist gibt.

Für mehr Informationen zu SpeedRunners 2: King of Speed hatten wir außerdem die Gelegenheit, mit Fair Play Labs mehr über das Projekt zu erfahren, das Sie hier vollständig lesen können.