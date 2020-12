Fahrenheit: 15th Anniversary Edition erst Anfang 2021

Bei all den Verspätungen, die wir in den letzten Wochen vermelden mussten, wird die Liste an Dezember-Veröffentlichungen immer kleiner. Nun gesellt sich leider auch die 15th Anniversary Edition vom Quantic-Dream-Klassiker Fahrenheit zu den Titeln, die wir erst 2021 zu Gesicht bekommen werden. Als Grund nennt Publisher Meridiem Games bei den Kollegen von Video Gamer "herstellungstechnische Gründe, die auf den letzten Metern entstanden sind".

Nun wird für das Sammlerstück das erste Quartal 2021 anvisiert. Wer mehr über die Inhalte der Anniversary Edition wissen möchte, findet die Einzelheiten in unserer Newsmeldung aus dem September.