Quantic Dream druckt PS4-Version von Fahrenheit zum 15. Geburtstag

Die französischen Entwickler bei Quantic Dream feiern nächste Woche den 15. Geburtstag ihres Actionspiels Fahrenheit. Der Titel erschien wohl bereits vor vier Jahren auf der Playstation 4 (obwohl wir das Game momentan nicht im Playstation-Store finden können...?) und diese Woche kündigte der Hersteller Meridiem Games eine physische Verkaufsversion davon an. Das Unternehmen aus Spanien packt ein paar kleine Dankeschöns in die Geburtstagsbox und verkauft das Paket ab Ende November zum Preis von 30 Euro. Enthalten sind eine Pappschuber, ein Artbook, ein paar Sticker und ein Brief der originalen Entwickler von Quantic Dream. Am Spiel selbst wurde nichts gemacht, das hier ist einfach eine kleine Überraschung für große Fans des Spiels.