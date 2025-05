F/A-18 Hornet der finnischen Luftwaffe stürzt in der Nähe von Rovaniemi ab

HQ

Die neuesten Nachrichten über Finnland . Eine F/A-18 Hornet der finnischen Luftwaffe stürzte am Mittwoch in der Nähe des Flughafens Rovaniemi in Nordfinnland ab, wobei der Pilot sicher ausstieg und später zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Die Behörden meldeten keine Verletzten am Boden und sicherten mit Hilfe der örtlichen Polizei schnell die Umgebung. Trotz sichtbarem Rauch und starkem Geruch in der Umgebung konnte der Flughafenbetrieb ohne Unterbrechungen oder Verspätungen fortgesetzt werden.

Die finnische Flotte von Hornet-Jets, die zwischen 1992 und 2000 erworben wurde, wird derzeit zugunsten der F-35 von Lockheed Martin ausgemustert. Im Moment bleibt abzuwarten, wie sich dieser Vorfall auf den laufenden Übergang zu neueren Flugzeugen auswirken wird.