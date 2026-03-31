Experten empfehlen, dass Verbraucher in Zukunft mehr farbenfrohe Autos wünschen

HQ

Die Ära der grauen, schwarzen und weißen Autos könnte endlich ihren Grip lockern. Branchenexperten sagen, dass ein Wandel hin zu ausdrucksstärkeren und farbenfroheren Lackoptionen im Gange ist – angetrieben von veränderten Geschmäckern, neuer Technologien und dem Aufstieg von Elektrofahrzeugen.

Seit Jahren dominieren Neutraltöne weltweit. Rund 80 % der Neuwagen werden immer noch in Graustufen verkauft, hauptsächlich weil Käufer auf Nummer sicher gehen, um den Wiederverkaufswert zu schützen.

"Trenddaten zeigen eindeutig, dass sich die Palette weiterentwickelt und nicht stagniert." Gloria Jover, Automobilexpertin des in New Jersey ansässigen Pantone Color Institute, sagt zu Car and Driver.

Aber dieser Trend beginnt zu bröckeln. Analysten weisen nun auf einen kleinen, aber bedeutenden Anstieg der farbenfrohen Oberflächen hin, der eine jahrzehntelange Wendung zu zurückhaltenderen Paletten umkehrt. Experten heben naturinspirierte Töne, insbesondere Grüntöne, als eine der am schnellsten wachsenden Kategorien weltweit hervor. Diese Farbtöne greifen Ideen von Nachhaltigkeit und Outdoor-Lebensstilen auf, besonders da SUVs weiterhin den Verkauf in Europa und darüber hinaus dominieren.

Entscheidend ist, dass dies nicht nur ein US-Trend ist. Globale Daten zeigen ähnliche Entwicklungen in Europa und Asien, wo Grüntöne, nuancierte Grautöne und personalisiertere Oberflächen an Bedeutung gewinnen, da Autokäufer nach Individualität statt nach sicheren, neutralen Entscheidungen suchen.