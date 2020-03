Experimentelles PSVR-Spiel Paper Beast startet Ende März

Pixel Reef hat soeben das Erscheinungsdatum von Paper Beast verraten, ihr VR-Abenteuer wird am 24. März auf der PS4 erscheinen. Das Spiel wird zum Verkaufsstart zwei Modi umfassen, ein narratives Erlebnis namens Adventure und eine freie Sandbox-Erfahrung (hier steht vor allem das Herumexperimentieren mit der Spielphysik im Vordergrund). In beiden Varianten steht das Erkunden der magischen Spielwelt im Mittelpunkt, das sollte auch euer Hauptanspruch an den Titel sein. Hinter dem Projekt steht das französische Team von Eric Chahi, der sich mit seinen Titeln Another World und From Dust einen Namen gemacht hat.

You watching Werben