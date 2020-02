Paper Beast: Göttliche Immersion im Sandbox-Spielmodus

Der Franzose Eric Chahi ist wohl am ehesten für sein Spiel Another World bekannt, ein futuristisches Werk, das damals viele Menschen inspirieren konnte. Zuletzt schuf der Entwickler From Dust, was sich vollkommen der Göttersimulation verschrieb. Dieses Thema wird auch beim aktuellen Projekt Chahis eine Rolle spielen, denn der Mann arbeitet derzeit an einem VR-Spiel namens Paper Beast. Dieses Spiel versetzt uns in eine traumhafte Fantasieumgebung und zeigt magische Wesen und Phänomene.

Diese Woche haben wir einen neuen Trailer entdeckt, in dem ein kreativer Sandbox-Spielmodus für Paper Beast vorgestellt wurde. Laut der offiziellen Pressemitteilung wird es Spielern in dieser eigenständigen Erfahrung möglich sein, die Spiel-Engine nach Belieben auszuprobieren und zu sehen, welche Wirkungen bestimmte Aktionen auf die Umgebung haben. "Elf verschiedene Hybridtierarten, sowie mit Pflanzen, geologischen Elementen und sogar der Sonne" lassen sich in der Spielwelt platzieren und beobachten, während wir Einfluss auf das Terrain, das Wetter oder den Stand der Sonne nehmen.

Diese Erfahrung wird von einem Story-Modus begleitet, in dem wir die Geheimnisse dieser magischen Welt auf einer narrativen Ebene durchblicken. Paper Beast hat noch kein Erscheinungsdatum erhalten, allerdings soll es im ersten Quartal 2020, sprich bis zum 31. März 2020 erscheinen, exklusiv für PSVR-Geräte.