Exodus zeigt Schießen und Grappling in seinem ersten Gameplay-Trailer

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Archetype Entertainments Exodus ist vielleicht von einer Veröffentlichung Ende 2026 auf eine Veröffentlichung Anfang 2027 gesprungen, aber das Spiel sorgt immer noch für Sci-Fi-RPG-Fans unglaublich begeistert. Um das Mass Effect-Bedürfnis zu stillen, das wir so lange hatten, scheute sich der erste Gameplay-Trailer des Spiels nicht, ein ähnliches Gefühl wie diese klassischen BioWare-Spiele zu zeigen.

Es ist jedoch deutlich zu erkennen, dass Exodus auf auffälligere, kraftvollere Kämpfe abzielt, denn im Trailer sehen wir schnelle Coverwechsel, beeindruckende Effekte und deutlich weniger statisches Gefühl als im alten Mass Effect-Kampf. Du kannst deinen Teamkameraden befehlen, auf bestimmte Gegner zu schießen, sie für dich weich zu machen, und mehrere Waffen spontan austauschen.

Da der Trailer weniger als zwei Minuten dauert, haben wir keinen besonders ausführlichen Einblick in den Kampfsystem bekommen. Das wird wahrscheinlich diesen Sommer erscheinen, wenn ein tiefergehender Gameplay-Trailer auf uns zukommt. Der Rest des aktuellen Trailers bestand aus einigen Grappling-/Plattform-Abschnitten, die zu einem riesigen Schrein mit einer pulsierenden Energiequelle in der Mitte führten.

Exodus erscheint Anfang 2027 für Xbox Series X/S, PS5 und PC.