Exodus zeigt im neuen Gameplay ambient Begleiter-Dialoge

HQ

Archetype Entertainments Exodus mag Mass Effect sehr ähneln, aber es unternimmt Maßnahmen, um das Space-Opera-RPG-Genre ein wenig aufzuwerten. Zum Beispiel werden wir nicht nur Begleiter-Dialoge auf unserem Hub-Schiff erhalten, da wir während der Missionen auch ruhige Momente mit ihnen haben können.

In einem neuen Gameplay-Clip sehen wir, wie unser Charakter mit Phaedra interagiert, einer blinden Kampfbegleiterin, die Technologie nutzt, um sich herumzusehen. Im untenstehenden Clip erweitern sich die Dialogoptionen im Verlauf des Gesprächs, sodass du ein realistischeres Gefühl für die kleinen Gespräche mit Begleitern bekommst.

Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf noch mehr, denn Exodus wird diesen Sommer eine viel ausführlichere Präsentation bekommen, wahrscheinlich beim Summer Game Fest. Wir haben noch eine Weile, bis das Spiel Anfang 2027 erscheint, aber jedes Mal, wenn wir mehr davon sehen, sieht es so aus, als könnten Mass Effect-Fans bald ihren Hunger nach Sci-Fi-RPGs stillen.