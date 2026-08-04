[Exklusiv] Tuned In verwebt eine persönliche Horrorgeschichte mit Minispiel-basiertem Gameplay über einen Fernseher

Vielleicht war der beste Abschluss unserer Berichterstattung über die 15. Ausgabe des Celsius 232 Festival of Fantasy, Horror and Science-Fiction, ein Gespräch mit einer der Persönlichkeiten, die neben der Organisation dieser Veranstaltung auch dazu beigetragen hat, diese drei Säulen innerhalb der Erzählung sowohl in der Literatur als auch in Videospielen zu erweitern. Wir sprachen mit dem Autor des Romans 'Siete en tinieblas' und einem Veteranen sowohl von Tequila Works als auch von MercurySteam, heute Designer bei Vercors Studio, Ángel Luis Sucasas. Außerdem hatten wir das Privileg, als Erste von dem kommenden Titel zu erfahren, an dem sie arbeiten, Tuned In , das als Sammlung von Minispielen beschrieben werden kann, die durch eine tiefgründige Horrorgeschichte durch einen alten Fernseher verwoben werden. Verpassen Sie nicht dieses Interview (mit lokalisierten Untertiteln) und das exklusive Feature zu diesem Spiel unten.

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Richtig, aber was ist Tuned In ? Es ist keine leichte Frage zu beantworten, denn statt eines typischen linearen Spiels handelt es sich eher um ein innovatives Spielerlebnis, das sich um eine Mechanik dreht, die auf den ersten Blick einfach erscheint: das Drehen der Regler eines alten Kathodenstrahlröhrenfernsehers. Sucasas hat es uns so formuliert:

"Das Konzept basiert darauf, ein Gleichgewicht zwischen Gameplay – innovativem Gameplay – und einer fesselnden Erzählung zu finden. Deshalb wollen wir etwas Ähnliches wie das erste WarioWare schaffen: eine Sammlung von Minispielen mit unterschiedlichen Mechaniken, die durch eine gut konstruierte Erzählung verbunden sind. Unser Spiel, Tuned In, handelt von einem verfluchten Fernseher, der einen anzieht, sodass man nicht wegsehen kann, was ziemlich beunruhigend ist."

"Aber das Ding ist, die Liste der Kanäle, auf denen du spielst – jeder mit seiner eigenen Spielmechanik, seinem eigenen Setting, Kamerawinkeln und all dem – befasst sich alle mit deinen Traumata. Man muss also vorsichtig sein, denn je tiefer man in den TV-Plan eintaucht, desto dunkler werden die Kanäle, die Mechaniken und Minispiele, die man spielt, dunkler und mit der Geschichte der Figur verbunden."

Obwohl jedes Minispiel seine eigenen spezifischen Mechaniken hat, basieren sie alle auf einem sehr einfachen Steuerungsschema mit den Joysticks eines Controllers.

"Du steuerst das Spiel mit den Joysticks. Jeder Joystick entspricht einem Drehknopf: dem Stimmknopf, für das Einstellen auf jeden Kanal, und der andere ist der Lautstärkeknopf. Und dann gibt es 'Kanal oben' und 'kanal unten' – insgesamt nur vier. Das ist alles, was du über die Steuerung des Spiels wissen musst."

"Es gibt viele Spielmechaniken mit nur begrenzten Bedienelementen. Wir basieren das gesamte Spieldesign auf einer Lektion von Masahiro Sakurai von seinem YouTube-Kanal, die von einem einzelnen Knopf und den Möglichkeiten, die wir mit diesem einen Knopf erkunden können, handelte – und darum geht es doch. Wir wollen viele Spielmechaniken einbauen – wie 20 oder 30 Minispiele im Vollspiel –, die immer dieselben Aktionen verwenden: Drehen, Drehen und einen Knopf drücken."

Tuned In soll später in diesem Jahr, 2026, auf dem PC (über Steam) erscheinen und wird das Debütspiel von Vercors Studio sein, einem Team von Veteranen, die an Titeln wie Gylt, RiME, Song of Nunu und Cyberpunk 2077 gearbeitet haben, mit David Canela (Regisseur von Song of Nunu und Gylt) an der Spitze des Projekts. die in den kommenden Tagen auch eine Demo mit der ersten Folge der Geschichte veröffentlichen wird. Und es ist schon ziemlich verwirrend, an die möglichen Folgen zu denken, denn wie Sucasas uns sagt: "Wir werden sicherstellen, dass man selbst in der Steam-Demo – die für alle kostenlos ist – acht mögliche Enden hat, und je nachdem, wie man in den Minispielen und so weiter abschneidet, du bekommst andere Enden und sogar einen anderen Zweig."

"Deshalb wollen wir, dass dieses Spiel viele verzweigte Wege hat. Wir wollen, dass die Verzweigungen Sinn ergeben – zum Beispiel sieht man bestimmte Szenen, Situationen oder Charaktere, und in einem Zweig sieht man Dinge, die man in einem anderen nicht sehen würde. Und das wird eines der Hauptmerkmale des Spiels sein."

Wenn du möchtest, kannst du jetzt Tuned In über diesen Link zu deiner Steam-Wunschliste hinzufügen und die Demo im Auge behalten, die sehr bald erscheinen soll. Und schauen Sie unbedingt das vollständige Interview mit Angel Luis Sucasas, in dem er auch über sein anderes Videospielprojekt Toymaker: Threads of Joy und seine Zeit bei MercurySteam und Tequila Works spricht.