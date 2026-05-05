Evil Dead Burn dreht den Horror im ersten Trailer auf elf

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Evil Dead feiert eine große Rückkehr, und in diesem ersten richtigen Trailer bekommen wir endlich einen genaueren Blick auf den Wahnsinn und die Gewalt, die uns erwarten. Und wie zu erwarten, werden wir mit unglaublichen Mengen an Blut, Blut und reiner, unverfälschter Bosheit verwöhnt. Es ist reiner Albtraum-Treibstoff.

Regisseur Sébastien Vaniček scheint ebenfalls darauf bedacht zu sein, die Intensität zu maximieren und eine sofort erdrückende Atmosphäre mit fliegenden Körpern, schwarzem Humor und wirklich rohem Horror zu schaffen.

Die offizielle Zusammenfassung lautet:

Nach dem Verlust ihres Mannes sucht eine Frau Trost bei ihren Schwiegereltern in ihrem abgelegenen Familienhaus. Als sie einer nach dem anderen in Deadites verwandelt werden – was das Treffen in ein Familientreffen aus der Hölle verwandelt – entdeckt sie, dass die Gelübde, die sie im Leben abgelegt hat... lebt auch im Tod weiter.

Die Premiere ist für den 10. Juli angesetzt, und unten könnt ihr euch den Trailer ansehen.

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